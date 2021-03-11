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Miraç Kandili Mescid-i Aksa’da ve Harem-i İbrahim Camisi’nde idrak edildi

Ramazan ayı yaklaşırken Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen ’ni kutlamak için Filistinliler ’teki ’da ve ’nın kentindeki ’ne akın etti. Dün gece saatlerinde ’da namaz kılan Kudüslüler, bugün ise Mescidi Aksa’nın avlusunda bir araya gelerek dua etti.

DİN İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Miraç Kandili Mescid-i Aksa’da ve Harem-i İbrahim Camisi’nde idrak edildi

Miraç Kandili, hem Mescidi Aksa'da hem de Harem-i İbrahim Camisi'nde idrak edildi.

Batı Şeria'daki halk Harem-i İbrahim Camisi'ne sadece 300 Filistinli girebildi.



Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise İsrail güçleri, kutlamaya giden Filistinlilerin, Harem-i İbrahim Camisi'ne girişini engellemeye çalıştı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle sadece 300 Filistinli Harem-i İbrahim Camisi'ne girebildi. Filistinliler, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra 4. en kutsal cami olarak sayılan Harem-i İbrahim'de beraber dua ettiler.

Kutlamalar sırasında ilahiler de söylendi, din dersleri verildi.

Caminin farklı girişlerinde kalan ve evlerine dönmek istemeyen Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırısına uğradığı öğrenildi.

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