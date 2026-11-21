Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde fon tartışmaları üzerinden AK Parti'yi ve Türkiye'nin milli hedeflerini yıpratmak isteyen odaklara karşı çok sert uyarılarda bulundu. Puslu havayı fırsat bilerek iddia ve iftirayı aynı havanda dövenlerin asıl gayesini deşifre eden Başkan Erdoğan; "AK Parti'nin iç kalesine saldırarak Türkiye'nin surlarında gedik açmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz" diyerek kirli senaryolara geçit verilmeyeceğini vurguladı. Başkan Erdoğan’ın teşkilata net mesajı A Haber editörü Hayrullah Ergüner ve Kurgu Yönetmeni Zeki Aydın’ın hazırladığı Analiz yayınında yeniden gündeme getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına yönelik milletle iç içe siyaset, ahlaklı duruş ve parti içi birlik mesajları A Haber'in Analiz yayınında mercek altına alındı. ERDOĞAN'DAN TEŞKİLATA BİRLİK MESAJI: "MİLLETİN İÇİNDEN KİMSE BİZİ KOPARAMAZ" "MİLLETİN SİNESİNDEN ÇIKTIK, SIRÇA KÖŞKLERİ YIKTIK" Siyaset anlayışlarının milletle doğrudan temas üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz" dedi. Siyasetin yalnızca kürsülerden mesaj vermek, miting alanlarında boy göstermek veya milletin kapısını sadece sandık ufukta göründüğünde çalmak olmadığını hatırlatan Erdoğan, milletle duvar örmeden, dertleri yerinde dinlemenin teşkilatın ana görevi olduğuna dikkat çekti. Medya ve dijital mecralardaki söylemlere de değinen Başkan Erdoğan, "Medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkam kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. En tepesinden en mikro birimine kadar AK Parti millet için vardır. Hepimiz emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarıyız, emrindeyiz, aynı zamanda milletimizin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ARACILARLA DEĞİL BİZZAT MİLLETİN İÇİNDE OLACAĞIZ" Makamların büyümesine rağmen gönül bağlarının zayıflamasına izin verilemeyeceğini, vatandaşın sıkıntısının doğrudan muhatabından dinlenmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. Kimin ne sıkıntısı, ne şikayeti varsa bizim de ondan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız" diye konuştu. Eleştiri ile art niyetli karalama faaliyetleri arasındaki farka dikkat çeken ve yapıcı her türlü tenkide açık olduklarını belirten Erdoğan, "Usulünce dile getirildiği ve yapıcı istikamette olduğu müddetçe ne kadar sert olursa olsun tenkitlerden rahatsız olmayız. Fakat eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabullenemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.