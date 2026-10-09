Siyasi tarihin en kritik virajlarında atılan adımlar, günü kurtarmanın ötesinde bir devlet aklını ve geleceğin stratejik rotasını çizer. 2018'den 2020'ye ve oradan 2026'ya uzanan süreçte MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda erkenden ve tavizsiz bir duruş sergileyerek siyasetin istikrarını teminat altına aldı. Küresel krizlerin, bölgesel savaşların ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin eşiğinde; Türkiye'nin kazanımlarını koruma mücadelesi "Lider Ülke Türkiye" vizyonuyla pekişiyor.

SİYASETTE ZAMANLAMA VE STRATEJİK İRADE Siyasi cümleler kimi zaman söylendiği günün ötesine taşar; çünkü ağızdan çıkan o sözler yalnızca bir aday tarif etmez, bir dönemin şartlarını, bir ittifakın yönünü ve devletin geleceğine ilişkin stratejik tercihi de anlatır.

Türkiye yakın tarihinde bunun en net örneklerine, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çıkışlarında şahitlik etti. Nitekim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır" sözleriyle tecrübenin ve sistemin hayati önemine dikkat çekti.