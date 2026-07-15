Başkan Erdoğan tarihi çağrıyı A Haber'den yaptı: Biz ölümüne, siz dik durun yeter!
15 Temmuz gecesinin en kritik anlarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten yaptığı ilk açıklamaların A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanması oldu. Daha sonra A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Erdoğan, 'Biz ölümüne! Siz dik durun yeter ki...' sözleriyle vatandaşları meydanlara davet etti.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten yaptığı tarihi açıklamalar ilk kez A Haber ekranlarından canlı olarak yayımlandı. Daha sonra A Haber ile ATV ortak yayınına bağlanan Erdoğan'ın darbecilere meydan okuyarak milleti meydanlara davet ettiği çağrısı, milli direnişin dönüm noktası oldu.
15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bombalanırken, savaş uçakları alçak uçuş yapıyor, sokaklarda darbeciler kaos oluşturmaya çalışıyordu. Bu kritik saatlerde medya kuruluşları da tarihi bir sınav verdi. Bazı yayın organları gelişmeleri beklemeyi tercih ederken, A Haber ilk dakikalardan itibaren kesintisiz yayın yaparak milletin haber alma hakkını önceledi.
MİLLİ İRADEYE ÇAĞRI: "MEYDANLARA İNİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce A Haber canlı yayınına telefonla bağlandı, ardından da A Haber ile ATV ortak yayınında milyonlara seslendi. Milli iradeye yönelik kalkışmanın hukuk içinde en sert şekilde karşılık bulacağını vurgulayan Erdoğan, tarihi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaklardır."
Erdoğan, bu kararlı duruşun ardından tarihe geçen çağrısıyla milyonları meydanlara davet etti:
"Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık, net söylüyorum, kurucusu olduğum partinin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum ve şehirlerimiz meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz."
A HABER CANLI YAYININDA TARİHİ TELEFON BAĞLANTISI
Erdoğan, konuşmasının devamında demokratik meşruiyete vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz. Bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Şahsım bu ülkede başkomutandır. Cumhurun yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim"
Başkan Erdoğan, tarihi çağrısında FETÖ'cü hainlere şu sözlerle tepki gösterdi:
"Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapabileceği bir olaydır. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yoktur."
BAŞKAN ERDOĞAN: "BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DİK DURUN"
Korsan bildirilerin yayımlandığı ve bilgi kirliliğinin yaşandığı saatlerde Başkan Erdoğan, vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan'ın A Haber canlı yayınındaki şu sözleri hafızalara kazındı:
"Bu korsan bildirilere karşı katiyen inanmasınlar. Milletimin kendi aklıselimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunlara asla prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne, biz ölümüne! Siz dik durun yeter ki..."