ABD-İran savaşı ile dünya bir yeni bir sayfa açtı. Bu sayfanın gölgesinde savaş sürerken bir yandan da barış masası için hazırlıklar yapıldı, masa kuruldu ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.

İSRAİL'İN İMAJI YERLE BİR: İRAN'IN STRATEJİK HAMLESİ

Sıcak bölgedeki gelişmeleri değerlendiren AkademisyenDoç. Dr. Cantürk Caner "İsrail, ABD'nin imajını yerle bir etti ama asıl imajı bozan, fiyakasını bozan İran oldu" ifadelerini kullanarak bölgedeki güç dengelerinin nasıl sarsıldığını gözler önüne serdi. Caner'in bu çarpıcı tespiti, sahadaki askeri hareketliliğin ötesinde, diplomatik ve psikolojik savaşın boyutlarını da ortaya koyuyor.

TARİHİN TEKERRÜRÜ: ANLAŞMALAR VE İHANETLER

Tarih, bizlere anlaşmaların her zaman barışın teminatı olmadığını defalarca kanıtladı. 11 Kasım 1918 sabahı saat tam 11.00'de silahlar sustuğunda, dünya 20 milyona yakın can kaybının ardından derin bir nefes aldığını sanmıştı. Ancak bu sadece bir yanılsamaydı; çünkü savaşlar çoğu zaman cephede biter gibi görünse de asıl mücadele diplomatik masalarda yeniden alevleniyordu.