ANALİZ | ABD’nin “demokrasi” maskeli yıkım haritası! Vietnam’dan Irak’a kanlı ajanda

Uzun yıllar boyunca Fransız sömürgesi altında kalan Vietnam, İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen dünya düzeniyle birlikte bağımsızlık rüzgarına kapıldı. Bu rüzgar kısa sürede bir direnişe dönüştü ve Vietnam, Fransa'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanarak bağımsızlığını elde etti. Ancak bu zafer, ülkeye huzur getirmedi. Vietnam bu kez ikiye bölündü: Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Vietnam ile ABD destekli Güney Vietnam karşı karşıya geldi.

Yaklaşık 20 yıl süren savaş, tarihin en kanlı çatışmalarından biri olarak kayıtlara geçti. 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti. ABD ise 58 bin askerini kaybederek Vietnam'dan çekilmek zorunda kaldı. Plan başarısız oldu; Kuzey ve Güney Vietnam birleşti.

Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, bu süreci şu sözlerle meşrulaştırdı: "Kongreden derhal bir kararname çıkarmasını talep edeceğim. Hükümetimizin Güneydoğu Asya'da özgürlüğü destekleme ve barışı savunma konusundaki kararlılığını ortaya koyan bir kararname."

PANAMA: STRATEJİK KANAL UĞRUNA GELEN İŞGAL

Vietnam'dan çekilen ABD durmadı. Bu kez takvimler 1989'u gösterdiğinde hedef Panama'ydı.

Atlantik ile Pasifik'i birbirine bağlayan Panama Kanalı, küresel ticaret açısından kritik öneme sahipti. Uzun yıllar ABD kontrolünde olan bu kanalın kontrolü kaybedilmek istenmiyordu. Panama lideri Manuel Noriega, geçmişte ABD tarafından eğitilmiş ve CIA ile çalışmış bir isimdi. Ancak çıkarlar çatışınca hedef haline geldi.

ABD müdahalesine gerekçe hazırdı: Noriega'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ve seçimlere müdahale ettiği iddia edildi. 20 Aralık 1989'da saatler 00:46'yı gösterdiğinde ABD uçakları Panama'yı bombalamaya başladı. 300'den fazla uçak, birer tonluk 442 bombayı ülkenin üzerine bıraktı. İşgal binlerce insanın ölümü ve on binlercesinin evsiz kalmasıyla sonuçlandı. Noriega ise uluslararası hukuk hiçe sayılarak ABD'ye götürüldü ve yargılandı.