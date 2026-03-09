ANALİZ | Dijital çağın ikiyüzlü vicdanı! İşte algoritmaların yönlendirdiği merhamet

MASUMİYET SADECE KÜRKLÜ OLUNCA MI GÖRÜLÜR? Dijital mecraların kurguladığı empati dünyasında, bir yavru maymunun peluşa sarılması dünyayı ayağa kaldırırken Gazze'deki bir bebeğin tozlu oyuncağına sarılması görmezden geliniyor. Masumiyet sadece kürklü olduğunda mı görülür? İnsan yavrusu bombaların gölgesindeyken neden aynı yankıyı bulmaz? Oyuncak konuşamıyor, çocuk konuşsa da zaten duyulmuyor...

Dijital çağda bilgi ve duyguların yayılma hızı hiç olmadığı kadar arttı. Sosyal medya platformlarında saniyeler içinde küresel kampanyalar doğabiliyor; bir fotoğraf, bir video ya da kısa bir hikâye milyonlarca insanın dikkatini çekebiliyor. Ancak bu hızlı dolaşımın beraberinde getirdiği önemli bir tartışma var: dijital vicdanın seçiciliği.

Görsel- ahaber.com.tr

GAZZE'DE ÇOCUKLAR BOMBALARLA UYANIYOR

Gazze'de her sabahın bir yıkım ve korkuyla başladığı gerçeği, dijital dünyanın parıltılı ekranlarına takılmıyor. Gazze'de çocuklar uyanmıyor sabaha. Sarsıntıyla, sirenle, patlamayla fırlıyorlar uykularından. Karınları aç, bedenleri susuz. Bir peluşa değil, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama onların bu görüntüleri trend olmuyor, algoritmalar onları sevmiyor. Çocukların hayatta kalma mücadelesi ise hiçbir şekilde reklam aralarına sığmadı.

İRAN'DA BİR SINIF DOLUSU ÇOCUK KATLEDİLDİ

Savaşın ve terörün karanlık yüzü sadece Gazze'de değil, İran'da da minik bedenleri hedef aldı. İsrail ve ABD saldırganlığının ulaştığı boyutlar vahşi bir boyuta evrilirken saldırıların ilk gününde hedef alınan yer bir ilkokuldu. Bir sınıf, bir tahta, bir defter ve bir çocuk sesi... Ardından gelen bir füze... 150'den fazla ilkokul öğrencisi hayatlarının en masum sabahında katledildi. Bu büyük katliamın dahi "trend" listelerinde bir maymun kadar yer bulamaması, dijital vicdanın iflasının göstergesi.

VİCDAN ALGORİTMALARA MI TESLİM EDİLECEK?

Dijital dünyanın kurguladığı "seçici vicdan" modelinin insanlığı büyük bir uçuruma sürüklüyor. Dijital dünyanın vicdanı seçici ne yazık ki. Sevimli olanı büyütüyor, zor olanı küçültüyor. Acının milliyeti yoktur aslında, masumiyetin pasaportu olmaz. Vicdanı trend listesine mi bırakacağız yoksa insanlık diye bir şeyin hala var olduğunu mu hatırlayacağız?...