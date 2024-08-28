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ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:54 Güncelleme: 28.08.2024 12:55
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ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?

İsrail, bugüne kadar ABD'den en fazla askeri destek alan ülke konumunda. Öyle ki 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığı belirtiliyor. Mevcut bu durum da İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı ABD'nin koşulsuz silah desteği ile gerçekleştirdiğini gösteriyor. İşte A Haber’in hazırladığı Analiz haber…

1986 yılında ABD kongresinde bu konuşmayı yaptığında henüz genç bir senatördü Joe Biden. Aradan uzun yıllar geçti. Şimdilerde ise ABD başkanı kendisi. Yaşı ilerledi. Fiziki görünümü değişti. Lakin savunduğu düşünce hiç değişmedi.

Coğrafi derinliği olmayan İsrail'in dezavantajlarıCoğrafi derinliği olmayan İsrail'in dezavantajları

Koşulsuz bir biçimde İsrail'e hep destek oldu Amerika Birleşik Devletleri. Hal böyle olunca da 1947 yılından beri Filistin'de katliam uyguluyor işgalci siyonistler. Yahudi İsraillilerin nüfusu 7 milyonun biraz üzerinde.

Yıllar geçti görünüşü değişti zihniyeti değişmediYıllar geçti görünüşü değişti zihniyeti değişmedi

Öte yandan İsrail'in coğrafi bir derinliği de yok. Öyle ki en geniş olduğu yerde bile doğudan batıya 135 kilometre genişliğe sahip olup kuzeyden güneye uzanan dar bir ülke. Yani gerek coğrafi gerekse de nüfus açısından birçok dezavantaja sahip İsrail. İşte bu olumsuz tablodan ötürü ABD destekli askeri gücünü kullanmaktan hiç ama hiç çekinmiyor işgalci siyonit rejim.

Geçmişten bugüne soykırama akan ABD parasıGeçmişten bugüne soykırama akan ABD parası

Filistinlileri katlederek Müslüman nüfusu azaltmaya çalışıyor. Diğer bir taraftan da sahip olduğu dezavantajlara rağmen kendisinden kalabalık komşu ülkelerle hasmane ilişkilerini de çekinmeden sürdürüyor İsrail. Peki bu özgüven nereden geliyor? İşte bu soruya yanıt bulmak için sofistike silahları İsrail'in envanterine katan soykırım için onu destekleyip sonuçlarına karşı Siyonist rejimi gölgesine alan Okyanus ötesine bakmak gerekiyor.

Soykırımcı ve destekçisinin Beyaz Saray pozlarıSoykırımcı ve destekçisinin Beyaz Saray pozları

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na göre İsrail, bugüne kadar Washington'dan en fazla askeri destek alan ülke konumunda. 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığına dikkat çekiliyor. Ek yardım paketleri dışında da İsrail'e yıllık 3,3 milyar doların üzerinde düzenli bir askeri yardım sağlıyor ABD yönetimleri. Öyle ki sadece bu desteğin miktarı bile İsrail'in savunma bütçesinin yüzde 15'i demek.

İsrail'e 300 milyar dolarlık para desteğiİsrail'e 300 milyar dolarlık para desteği

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye satılmayan F-35 uçakları, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulmuş durumda. Demir Kubbe ve Davut Sapanı gibi hava savunma sistemleri, ABD tarafından tedarik ediliyor. İsrail'in nükleer silahı olduğu da söyleniyor. Kısacası ABD tarafından doldurulan dev bir silah ve mühimmat deposuna sahip bu ülke.

Okyanus ötesinin desteği ile İsrail soykırımdan vazgeçmiyorOkyanus ötesinin desteği ile İsrail soykırımdan vazgeçmiyor

Bu yüzden de işgalden vazgeçmiyor, Filistinlilere ölüm yağdırıyor. Binlerce insanı katletmek için gerekli mermi ve bombayı kendisine tedarik edecek olan ABD'nin arkasında olduğunu biliyor çünkü.

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