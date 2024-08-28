ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?

Yıllar geçti görünüşü değişti zihniyeti değişmedi

Öte yandan İsrail'in coğrafi bir derinliği de yok. Öyle ki en geniş olduğu yerde bile doğudan batıya 135 kilometre genişliğe sahip olup kuzeyden güneye uzanan dar bir ülke. Yani gerek coğrafi gerekse de nüfus açısından birçok dezavantaja sahip İsrail. İşte bu olumsuz tablodan ötürü ABD destekli askeri gücünü kullanmaktan hiç ama hiç çekinmiyor işgalci siyonit rejim.