ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?
İsrail, bugüne kadar ABD'den en fazla askeri destek alan ülke konumunda. Öyle ki 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığı belirtiliyor. Mevcut bu durum da İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı ABD'nin koşulsuz silah desteği ile gerçekleştirdiğini gösteriyor. İşte A Haber’in hazırladığı Analiz haber…
Koşulsuz bir biçimde İsrail'e hep destek oldu Amerika Birleşik Devletleri. Hal böyle olunca da 1947 yılından beri Filistin'de katliam uyguluyor işgalci siyonistler. Yahudi İsraillilerin nüfusu 7 milyonun biraz üzerinde.
Öte yandan İsrail'in coğrafi bir derinliği de yok. Öyle ki en geniş olduğu yerde bile doğudan batıya 135 kilometre genişliğe sahip olup kuzeyden güneye uzanan dar bir ülke. Yani gerek coğrafi gerekse de nüfus açısından birçok dezavantaja sahip İsrail. İşte bu olumsuz tablodan ötürü ABD destekli askeri gücünü kullanmaktan hiç ama hiç çekinmiyor işgalci siyonit rejim.
Filistinlileri katlederek Müslüman nüfusu azaltmaya çalışıyor. Diğer bir taraftan da sahip olduğu dezavantajlara rağmen kendisinden kalabalık komşu ülkelerle hasmane ilişkilerini de çekinmeden sürdürüyor İsrail. Peki bu özgüven nereden geliyor? İşte bu soruya yanıt bulmak için sofistike silahları İsrail'in envanterine katan soykırım için onu destekleyip sonuçlarına karşı Siyonist rejimi gölgesine alan Okyanus ötesine bakmak gerekiyor.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na göre İsrail, bugüne kadar Washington'dan en fazla askeri destek alan ülke konumunda. 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığına dikkat çekiliyor. Ek yardım paketleri dışında da İsrail'e yıllık 3,3 milyar doların üzerinde düzenli bir askeri yardım sağlıyor ABD yönetimleri. Öyle ki sadece bu desteğin miktarı bile İsrail'in savunma bütçesinin yüzde 15'i demek.
ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye satılmayan F-35 uçakları, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulmuş durumda. Demir Kubbe ve Davut Sapanı gibi hava savunma sistemleri, ABD tarafından tedarik ediliyor. İsrail'in nükleer silahı olduğu da söyleniyor. Kısacası ABD tarafından doldurulan dev bir silah ve mühimmat deposuna sahip bu ülke.
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