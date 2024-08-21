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Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 19:52
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Mersin’de baraj gölüne giren genç boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

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