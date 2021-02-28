ANALİZ - 28 Şubat mağdurlarının unutamadıkları... İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü

28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Mütedeyyin insanlara yönelik baskılar unutulmayacak izler bıraktı. İkna odalarında başörtülü kadınlara 'ya başını aç, ya istifa et' baskıları uygulandı. Tarihe kara leke olarak geçen o yılların tanıkları yaşadığı süreci zulmü A Haber'e anlattı.

Demokrasi tank paletlerinin altında ezildi.

Milli irade yok sayıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde,,,

28 Şubat döneminde bir akademisyendi

Bünyamin Nami Tonka...

Hep haklıdan yanaydı, bilimin peşinden koşuyordu.

Onun için görüşler, siyasi seçimler, önemsizdi.

Çünkü o bir bilim adamıydı.

Üniversitede görevli Bünyamin Nami Tonka, adaletin rafa kaldırıldığı dönemde soruşturmalar çemberine girdi.

Kovuldu! Tonka, 28 Şubat sürecinde üniversitede görevli hiçbir FETÖ'cüye dokunulmadığını söyledi.

Kayserili ebe Mahiye Geçeli, 28 Şubat sürecinde Kahramanmaraş'ta görev yapıyordu.

Başörtülü olduğu için baskı ve zulme maruz kaldı.

Memleketi Kayseri'ye tayinini aldırdıktan sonra zor günler peşini yine bırakmadı.

ikna odalarında istifa etmeye mecbur kaldı.

Mahiye Geçeli, şimdi üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konyalı 42 yaşındaki iki çocuk annesi Emine İlyas, başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan öğrencilerden biriydi.

Başı kapalı olduğu için eğitim hakkı elinden alındı.

Fatih Yılmaz o dönemde imam hatip öğrencisiydi.

28 Şubat sürecinde imam hatip okullarının da önü kesildi.

O ve akranlarının hayali hüsrana dönüştü

Başörtüsü nedeniyle üniversite yıllarında baskı ve zulüm görenlerden biri de Zeynep Gündüz'dü.

Eşi ve kendisi avukat olan Reşat Yazak da 28 Şubat sürecinde görevini yapamadı.

Baskılar, hukuku bile gölgede bırakmıştı.