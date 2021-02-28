28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ANALİZ - 28 Şubat mağdurlarının unutamadıkları... İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü

ANALİZ - 28 Şubat mağdurlarının unutamadıkları... İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 16:45
Güncelleme:28.02.2021 16:52
28 Şubat postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Mütedeyyin insanlara yönelik baskılar unutulmayacak izler bıraktı. İkna odalarında başörtülü kadınlara 'ya başını aç, ya istifa et' baskıları uygulandı. Tarihe kara leke olarak geçen o yılların tanıkları yaşadığı süreci zulmü A Haber'e anlattı.

Demokrasi tank paletlerinin altında ezildi.
Milli irade yok sayıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde,,,
28 Şubat döneminde bir akademisyendi
Bünyamin Nami Tonka...

Hep haklıdan yanaydı, bilimin peşinden koşuyordu.
Onun için görüşler, siyasi seçimler, önemsizdi.
Çünkü o bir bilim adamıydı.

Üniversitede görevli Bünyamin Nami Tonka, adaletin rafa kaldırıldığı dönemde soruşturmalar çemberine girdi.

Kovuldu! Tonka, 28 Şubat sürecinde üniversitede görevli hiçbir FETÖ'cüye dokunulmadığını söyledi.

Kayserili ebe Mahiye Geçeli, 28 Şubat sürecinde Kahramanmaraş'ta görev yapıyordu.
Başörtülü olduğu için baskı ve zulme maruz kaldı.

Memleketi Kayseri'ye tayinini aldırdıktan sonra zor günler peşini yine bırakmadı.
ikna odalarında istifa etmeye mecbur kaldı.

Mahiye Geçeli, şimdi üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konyalı 42 yaşındaki iki çocuk annesi Emine İlyas, başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan öğrencilerden biriydi.
Başı kapalı olduğu için eğitim hakkı elinden alındı.

Fatih Yılmaz o dönemde imam hatip öğrencisiydi.
28 Şubat sürecinde imam hatip okullarının da önü kesildi.
O ve akranlarının hayali hüsrana dönüştü

Başörtüsü nedeniyle üniversite yıllarında baskı ve zulüm görenlerden biri de Zeynep Gündüz'dü.

Eşi ve kendisi avukat olan Reşat Yazak da 28 Şubat sürecinde görevini yapamadı.
Baskılar, hukuku bile gölgede bırakmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İkna odalarında Ya başını aç ya istifa et zulmü!
İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü!
Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
Büyüledi! İşte dünyadan manzaralar
Meteor düştü! Karadeniz'de geceyi aydınlatan olay
Meteor düştü! Karadeniz'de geceyi aydınlatan olay
Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat!
Sınırda yakalandılar! Katliam yapacaklardı
Sınırda yakalandılar! Katliam yapacaklardı
Bursa'da büyük 'iskender' vurgunu!
Bursa'da büyük 'iskender' vurgunu!
İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
Kamyon dehşeti! Otomobilin üzerinden geçti
Kamyon dehşeti! Otomobilin üzerinden geçti
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Serçeyi parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Bayrampaşa Otogarı'nda korkutan yangın
Bayrampaşa Otogarı'nda korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ