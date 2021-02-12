Kuzey Irak'ta neler oluyor? Gara'dan sonra sıra Kandil ve Sincar'da mı? İşte yanıtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK'yı kalıcı olarak bölgeden çıkarma stratejisi ırak sahasını Kararlılık Harekatı'dan bu yana Türkiye'nin öncelikli gündemi arasında tutuyor. İşte bu nedenle Sincar ve Kandil'e giden kapı olan Gara'ya da büyük bir operasyon başlatıldı.

Gece yarısı başlatılan operasyonda terör örgütü PKK/PYD'nin mühimmat depoları ve ile kamplarının bulunduğu noktalara önce komandolar indirildi.

Ardından F-16 savaş uçakları da havalandı. F-16'lara SİHA'lar ve atak helikopterleri de destek verdi.

kısa sürede çok sayıdı hedef imha edildi,, onlarca teröristte etkisiz hale getirildi.