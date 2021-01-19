ANALİZ - İyi Parti'de neler oluyor? Yaşanan 'abidik-gubik' işlerin perde arkasında neler var? İşte yanıtı...

6 vekil istifa etti, 79 il başkanı değişti... FETÖ tartışmaları, HDP ile anayasa iddiaları, kiralık vekiller, kongrelerde liste krizleri... 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Parti o günden bugüne hep içinde tartışmalara ve kavgalar yaşadı ve her tartışma sonucunda partiden birileri ya ayrıldı, ya ihraç edildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için Meclis'te partisinin grup kurması için "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik-gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız" demiş ama bu sözleri lafta kalmış CHP'den transfer ettiği kiralık vekillerle Meclis'te grup kurmuştu.. İşte kurulduğundan bugüne İyi Parti'de neler olduğunu anlatan özel analiz haberimiz...

İyi Parti'de tartışmalar da bitmiyor, istifalar da...

81 İL BAŞKANINDAN SADECE 2'Sİ KALDI

İyi Parti 200 kurucu ile kuruldu ama bugüne kadar 60 kurucu isim parti politikalarını eleştirerek istifa etti.

43 milletvekiliyle Meclis'e giren İyi Parti'nin sandalye sayısı 37'ye düştü, yani 6 vekil de partiyi terk edenler arasına katıldı.

25 Ekim 2017'de göreve gelen 81 il başkanından 3 yılda geriye sadece 2 tanesi kaldı.

İyi Parti 3 yılda 79 il başkanını değiştirerek bir rekora da imza attı....

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra MHP'ye operasyon çekerek Devlet Bahçeli'nin

Etrafını boşaltan FETÖ'nün yayın organlarında baş gösteriyordu Meral Akşener...

Bahçeli'nin dediği gibi oldu; Akşener artık Meclis başkanvekili de değildi.

Akşener, geçici hükümet için gelen bakanlık teklifini reddetmişti ama Bahçeli'nin buzları eritmeye niyeti yoktu.

Koalisyon kurulamayınca 1 Kasım'da seçimler tekrarlandı.

MHP'nin aday listesinde Akşener'in adı yoktu.

Buzlar artık kalıplaşmıştı.

Akşener seçimde alınan sonucu bahane ederek parti içindeki diğer muhalifleri harekete geçirdi.

Kurultay talebine Bahçeli sert tepki gösterecekti.

AKŞENER 2016 YILINDA MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Meral Akşener, 2016 yılının Eylül ayında partiden ihraç edildi.

Dava açtı ancak ihraç kararı Aralık 2016'da mahkeme tarafından onanarak kesinleşti.

Akşener 25 Ekim 2017'de MHP'den ayrılanlarla birlikte İyi Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu.

Meral Akşener'in partisini kurma çalışmalarına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

Kendi partisini liderliğe ulaştırmak yerine yeni parti için "Türkiye kazançlı çıkar" yorumunu yapan Kılıçdaroğlu,

İyi Parti ile birlikte yürüyeceğinin sinyalini o dönemlerde vermişti.

"HÜLLE VEKİL" SKANDALI

Türk siyasi tarihine geçen 'hülle' vekiller skandalı, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki yol arkadaşlığının en büyük kanıtı oldu.

O dönem Akşener ile ittifak görüşmeleri yapan CHP Lideri, 15 milletvekilini istifa ettirdi.

15 vekil İyi Parti'ye gitti.

Oysa aynı Akşener Mart 2018'de 100 bin imza ile aday olacağını söylerken, ''grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız'' demişti.

CHP'li 15 vekilin İyi Parti'ye geçirilmesiyle başladı o "abidik gubidik" işler!

Hülle vekil hamlesiyle siyasette elini güçlendireceğini düşünen kemal Kılıçdaroğlu, istediği sonuca varamadı.

Çünkü Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmedi.

Partinin FETÖ'ye ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakışı her zaman tartışıldı.

Gerilimle gündeme gelen İyi Parti de yönetime karşı ilk bayrak açan partinin kurucularından Yusuf Halaçoğlu'ydu.

Ardından Özcan Yeniçeri ve Reşat Erdoğan..

Daha ilk günlerinde İyi Parti'yle yollarını ayırmış ve istifaların devamının geleceğini söylemişlerdi.

Derken görüş ayrılıkları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İstifalar peş peşe geldi.

Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker, Tamer Akkal Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal,

İsmail Ok ve dahası...

iyi Parti'deki yaprak dökümünün bir nedeni vardı.

İstifa eden her isim gerekçelerini saydı.

Aslında hepsinin derdi ortaktı.

Tepeden inme siyaset anlayışı ve terör örgütleri ve onların siyasi uzantılarıyla yapılan ittifak!

1977'de İstanbul Güneş Motel'de gizlice yapılan milletvekili pazarlıkları nasıl saklanamadıysa bugün de kapalı kapılar ardında yapılan ittifak görüşmelerinin açığa çıkması kaçınılmazdı.

Çünkü gerçek dışı iddialarla ayakta tutulmaya çalışılan barajın artık bu yükü taşıyamayacağı ayan beyan ortadaydı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder işte o barajın kapaklarını açtı ve barajda biriken ne varsa ortaya saçıldı.

Başka bir ifadeyle mızrak çuvala sığmadı.

HDP - İyi Parti ilişkisi deşifre oldu.

Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklamaları siyasette bomba etkisi yarattı.

Çünkü Önder, İyi Parti'nin ''bizim onlarla işimiz olmaz'' dediği HDP'den perde gerisinde fikir aldığını, akıl danıştığını itiraf etti.

Artık ortada gizli saklı kalmadı her şey ortaya döküldü.

Gelişmeler İyi Parti cephesini hareketlendirdi.

Akşener ve kurmayları, iddiayı yalanlarken ''milliyetçi tabanımıza ne hesap vereceğiz''in derdine düştü.

Bir diğer HDP'li Ahmet Türk'ün, "siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır." sözleri tartışmayı daha derinleştirdi.

Bu açıklamalar Önder'in iddiasını doğrular nitelikteydi.

Türk'e göre Önder'in hatası, gizli olması gerekenleri deşifre etmesiydi.

Üst üste gelen itiraflar İyi Parti cephesindeki tansiyonu daha da yükseltti.

İyi Parti'nin HDP'ye bakışı tartışılırken, parti sözcüsünün de HDP ve PKK'yı sevindiren tepki çeken bir açıklama daha geldi..

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na 500 günden fazladır evlat nöbetinde olan annelerin eylemini politik olarak niteledi.

İyi Parti'de bitmek bilmeyen bir diğer konu ise FETÖ oldu.

Partinin kurulma sürecinde başlayan FETÖ tartışmaları gündemden hiçbir an düşmedi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması partide deprem etkisi yarattı. Zira Buğra Kavuncu sıradan bir isim değil. Kavuncu'nun dayısı "FETÖ yöneticisi olmak" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Enver Altaylı'ydı...

Bu iddia Genel Başkan Meral Akşener'e soruldu.

Akşener, partisine operasyon yapıldığı imasında bulundu.

Bununda Ümit Özdağ, Aytun Çıray gibi isimler aracılığı ile yürütüldüğü görüşünü dile getirdi.

FETÖ tartışmaları partide ihraç getirdi.

İyi Parti FETÖ ilişkisini gözler önüne seren Ümit Özdağ ihraç edildi.

Ancak karar mahkemeden döndü, asliye hukuk mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

Özdağ, mahkeme kararı sonrası "İyi Parti milletvekili olmaya devam edeceğim" dese de partisi mahkeme kararına rağmen

ihraç hazırlıklarına başladı.

Parti kurmayları Akşener'in talimatıyla yeniden harekete geçti.

İyi Parti'de dikkat çeken bir diğer tartışma ise soros oldu. İsmail Ok, eski genel başkan yardımcısı Hasan Seymen'i "Sorosçu" olmakla suçladı,

Seymen'in partideki en kritik görevlere kim tarafından getirildiği sorusunu gündeme taşıdı.

Anlaşılan İyi Parti'de tartışmalar yeni dönemde de devam edecek gibi gözüküyor..

İyi Parti, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerinde 43 milletvekiliyle Meclise girmişti.

İlk olarak İyi Parti listesinden seçime giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek ayrılmıştı.

Daha sonra İyi Parti'den İstanbul Milletvekilleri Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti. MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İyi Parti'ye geçti. Gözler şimdi Ümit Özdağ'ın devam eden yargı sürecinde...

İyi Parti'de istifalar sürecek mi?

Parti'den ayrılan vekiller yeni bir hareket mi başlatacak? Yoksa MHP'ye mi geçecek?

Bunu zaman gösterecek...