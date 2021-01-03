Ayasofya'nın ibadete açılması bizim için müjde onlar için felaket! Bunlar kimin 'Sözcü'sü?

Bizim için müjde, onlar içinse felaket oldu Ayasofya'nın ibadete açılması...

İstanbul, ya sen beni alacaksın ya da ben seni... Öyle ya bir müjdenin adıydı İstanbul...

Hem de ne müjde... Nebiler sultanı Peygamber Efendimiz fetih sevdasını işlemişti bir kere inançlı gönüllere...

İşte o İstanbul fethedilene kadar, Müslüman Türklerin kızıl elmasıydı Ayasofya...

Tarihi yarımadada bütün ihtişamıyla, İstanbul'un fethinin simgesi oldu her zaman...

567 yıl önce... 29 Mayıs 1453'te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmed kılmıştı Ayasofya'da...

3 gün sonra... 1 Haziran'da ise yoğun bir çalışmayla namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya'da ilk cuma namazı eda edilmişti.