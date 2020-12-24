CHP'nin yeni formülü: Skandalı skandalla örtmek

Vekiller, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle CHP son 1 ayda birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bu skandalları sonlandırmak yerine, her defasında bir başka skandala imza attı.

Geçtiğimiz ay CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bir çocuk parkının zeminine PKK sembollerini yerleştirdi. Sorumlular hakkında soruşturma açılmıştı. Ardından ne olduysa oldu, bir anda CHP'li Ali Mahir Başarır çıktı bir televizyon kanalına ve ''ordu satıldı'' dedi.

bu yeni bir skandaldı ve diğerini örterdi, böyle düşünüldü...

Bu olay daha soğumamışken CHP'li bazı belediye başkanları ve başkan yardımcıları yolsuzluk ve PKK ile ilişkileri olmak suçlarından tutuklandı. Bu da gerçek bir skandaldı.