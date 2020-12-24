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CHP'nin yeni formülü: Skandalı skandalla örtmek

Son aylarda skandal üzerine skandala imza atan , Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. CHP Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek skandallar. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, yeni ve daha büyük bir skandal oluşturmak. İşte CHP'nin son aylarda imza attığı skandallar ve gündemi değiştirmek için yaptığı manevralar...

ANALİZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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CHP'nin yeni formülü: Skandalı skandalla örtmek

Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek skandallar. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, ''yeni ve daha büyük bir skandal oluşturmak."

CHP'nin yeni formülü: Skandalı skandalla örtmek CHP'NİN YENİ FORMÜLÜ: SKANDALI SKANDALLA ÖRTMEK

Vekiller, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle CHP son 1 ayda birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bu skandalları sonlandırmak yerine, her defasında bir başka skandala imza attı.

Geçtiğimiz ay CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bir çocuk parkının zeminine sembollerini yerleştirdi. Sorumlular hakkında soruşturma açılmıştı. Ardından ne olduysa oldu, bir anda CHP'li Ali Mahir Başarır çıktı bir televizyon kanalına ve '' satıldı'' dedi.
bu yeni bir skandaldı ve diğerini örterdi, böyle düşünüldü...

Bu olay daha soğumamışken CHP'li bazı belediye başkanları ve başkan yardımcıları yolsuzluk ve PKK ile ilişkileri olmak suçlarından tutuklandı. Bu da gerçek bir skandaldı.

Skandallar zinciri son bulmuyordu, ''ordu satıldı'' ve belediyelerdeki olayların gölgesinde meclis kürsüsüne çıktı.
İki konuyla da ilgili tek kelime etmedi, yeni bir skandala imza attı ve Başkan Erdoğan'a hakaretler savurdu.

CHP kendince skandalları örtmenin formülünü bulmuştu. Tam bu formül devreye girdi, sular duruldu demişlerdi ki, bu kez son yıllarda bir partide görülen taciz tecavüz skandal zincirine tanık oldu . Bu da gerçek bir skandaldı ve üzerinin örtülmesi gerekiyordu...

CHP yönetimi, günlerce sustu. Türkiye'nin bu tacizi unutacağını düşündü. Baktı ki olmuyor, devreye o bildiğimiz politikası girdi. Bu kez başrolde CHP'ye yakın medya vardı.

Tren gündemi kamuoyunu çok da meşgul etmeyince daha büyük bir skandal arayışına girildi. Başrol 'di. Özel yeni bir skandal oluşturmak için Başkan Erdoğan'a diktatör dedi.

CHP tam gündemi değiştirmeyi başardık derken, bir akılalmaz görüntü 'nin Şeb-i Arus töreninde yaşandı. Etkinlikte kadın erkek birlikte sema yaptı, Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak okundu.

İBB'de yaşanan bu olay gerçek bir skandaldı ve hemen bu skandalın da üzeri örtülmeliydi. Sahneye bu kez, CHP'nin bir numaralı ismi,
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı. Artık skandallar zincirinin sınırlarını da zorlayan ifadeler kullandı.

Şimdi gözler yine CHP'de ve oradan gelecek yeni bir skandalda. Yeni skandal belki yarın, belki yarından da yakın.

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