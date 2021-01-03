ANALİZ - Ayasofya'nın ibadete açılması bizim için müjde onlar için felaket! Bunlar kimin 'Sözcü'sü?

İstanbul fethedilene kadar, Türklerin kızıl elmasıydı Ayasofya... Tarihi yarımadada bütün ihtişamıyla, asırlar boyu İstanbul'un fethinin simgesi oldu. Çok sattığı söylenen bir gazete ise çıkıp ibadete açılan Ayasofya'yı "yılın felaketi" olarak niteledi. İşte Ayaosfya'nın ibadete açılmasına üzülenlerin deşifre edildiği analiz haberimiz.

Bizim için 'müjde' onlar içinse felaket oldu Ayasofya'nın ibadete açılması...

İstanbul, ya sen beni alacaksın ya da ben seni... Öyle ya bir müjdenin adıydı İstanbul...

Hem de ne müjde... Nebiler sultanı Peygamber Efendimiz fetih sevdasını işlemişti bir kere inançlı gönüllere...

İşte o İstanbul fethedilene kadar, Müslüman Türklerin kızıl elmasıydı Ayasofya...

Tarihi yarımadada bütün ihtişamıyla, İstanbul'un fethinin simgesi oldu her zaman...

567 yıl önce... 29 Mayıs 1453'te şehri fethettiği gün ilk namazı Fatih Sultan Mehmed kılmıştı Ayasofya'da...

3 gün sonra... 1 Haziran'da ise yoğun bir çalışmayla namaz kılınacak duruma getirilen Ayasofya'da ilk cuma namazı eda edilmişti.

86 YIL SONRA AYASOFYA İBADETE AÇILDI



Ve bu kez tarih 24 Temmuz 2020...

Yine bir cuma günü, 86 yıllık özlem nihayete erdirildi.

Önüne geçilemeyen bir sel açtı Ayasofya'yı... Tertemiz alınlar buluştu secdeyle...

Ayasofya bu kez bir başka açtı kapılarını... O mahzun duruşundan eser yoktu artık...

Ayasofya'nın gözü yaşlı duvarları bu kez gülümseyerek karşıladı inananları...

AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASINA ÜZÜLDÜLER!

Ama Ayaosfya'nın açılmasına üzülenler vardı tabi ki...

Kimler mi onlar bir bakalım?

Ayasofya'nın ibadete açılacağı günler, başta Yunanistan olmak üzere Hristiyan alemi tehditvari açıklamalar yapıyor, yabancı basın da Türkiye'yi hedef alıyordu. O günlerde Türkiye'de muhalefetin yaptığının da bundan pek farkı yoktu.

CHP, HDP ve medyaları Türkiye'nin tezlerine ve menfaatlerine "düşmanlarımızdan" daha fazla tepki gösterip Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunmasına karşı olduklarını her konuşmalarında belli ediyorlardı.

Muhalefet medyası da tabi ki görevini yapıyordu. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi...

Küçük bir başıkla duyurdu Ayasofya artık cami dedi demesine ama İslam dünyasın için atılan tarihi imzayı "siyasi malzeme" olarak yorumladı.

Sözcü Gazetesi ise gazetenin en altında verdi bu tarihi anı...

Ayasofya yargı kararıyla ibadete açıldı ifadeleri kullanarak cılız bir şekilde verdi haberi

Birgün gazetesi ise nerdeyse Yunan basını ile aynı başlığı paylaştı. 'Hesaplaşma imzası' dedi Ayasofya'nın camii olmasına...

Ve CHP'ye yakın bir diğer medya kuruluşu Tele1 televizyon. Onun da Birgün'den farkı yoktur. Yaptıkları yayın ve attıkları manşetlerle rahatsız olduklarını dile getirmekten çekinmediler.

Bir yanda Yunan gazeteleri diğer yanda da CHP'nin gazetesi Sözcü....

Aslında bir fark yok. Her ikisi de Ayasofya'nın açılmasını tehdit olarak görüyor...

Her ikisi de elden gitti Ayasofya diye manşetler atıyordu o günlerde.

Aynı Sözcü gazetesi 2021'in ilk gününde de İslam düşmanlığını gizlemedi . ''2020'den geriye hatırlamak istemeyeceğimiz bu olaylar kaldı'' diyen gazete, deprem, çığ ve korona gibi olayları sıraladığı listede, Ayasofya'nın ibadete açılmasını da felaket olarak gösterdi.