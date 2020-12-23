CHP'nin yeni formülü: Skandalı skandalla örtmek

Son aylarda skandal üzerine skandala imza atan CHP, Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. CHP Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek skandallar. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, yeni ve daha büyük bir skandal oluşturmak. İşte CHP'nin son aylarda imza attığı skandallar ve gündemi değiştirmek için yaptığı manevralar...

CHP Türk siyasetinde yeni bir formül buldu. Parti içinde yaşananlar, söylenen sözler, akla hayale gelmeyecek skandallar. Bunları örtbas etmek için bulunan yol, ''yeni ve daha büyük bir skandal oluşturmak."

Vekiller, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleriyle CHP son 1 ayda birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı. Bu skandalları sonlandırmak yerine, her defasında bir başka skandala imza attı.

Geçtiğimiz ay CHP'li Küçükçekmece Belediyesi bir çocuk parkının zeminine PKK sembollerini yerleştirdi. Sorumlular hakkında soruşturma açılmıştı. Ardından ne olduysa oldu, bir anda CHP'li Ali Mahir Başarır çıktı bir televizyon kanalına ve ''ordu satıldı'' dedi.

bu yeni bir skandaldı ve diğerini örterdi, böyle düşünüldü...

Bu olay daha soğumamışken CHP'li bazı belediye başkanları ve başkan yardımcıları yolsuzluk ve PKK ile ilişkileri olmak suçlarından tutuklandı. Bu da gerçek bir skandaldı.

Skandallar zinciri son bulmuyordu, ''ordu satıldı'' ve belediyelerdeki olayların gölgesinde Kılıçdaroğlu meclis kürsüsüne çıktı.

İki konuyla da ilgili tek kelime etmedi, yeni bir skandala imza attı ve Başkan Erdoğan'a hakaretler savurdu.

CHP kendince skandalları örtmenin formülünü bulmuştu. Tam bu formül devreye girdi, sular duruldu demişlerdi ki, bu kez son yıllarda bir partide görülen taciz tecavüz skandal zincirine tanık oldu Türkiye. Bu da gerçek bir skandaldı ve üzerinin örtülmesi gerekiyordu...

CHP yönetimi, günlerce sustu. Türkiye'nin bu tacizi unutacağını düşündü. Baktı ki olmuyor, devreye o bildiğimiz politikası girdi. Bu kez başrolde CHP'ye yakın medya vardı.

Tren gündemi kamuoyunu çok da meşgul etmeyince daha büyük bir skandal arayışına girildi. Başrol Özgür Özel'di. Özel yeni bir skandal oluşturmak için Başkan Erdoğan'a diktatör dedi.

CHP tam gündemi değiştirmeyi başardık derken, bir akılalmaz görüntü İBB'nin Şebi Arus töreninde yaşandı. Etkinlikte kadın erkek birlikte sema yaptı, Kur'an-ı Kerim Türkçe olarak okundu.

İBB'de yaşanan bu olay gerçek bir skandaldı ve hemen bu skandalın da üzeri örtülmeliydi. Sahneye bu kez, CHP'nin bir numaralı ismi,

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı. Artık skandallar zincirinin sınırlarını da zorlayan ifadeler kullandı.

Şimdi gözler yine CHP'de ve oradan gelecek yeni bir skandalda. Yeni skandal belki yarın, belki yarından da yakın.