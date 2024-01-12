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Haberler Aktüel Haberleri 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

A101, 12 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere geniş bir indirim seçeneği sunuyor. 18 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya çerçevesinde, birçok üründe önemli indirim fırsatları bulunmaktadır. APEC 49.4 CC Benzinli Moped, Toshiba 65" Ultra HD Android TV, Samsung Mikrodalga Fırın, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge, Arzum Starblend Multi Blender Seti ve TAÇ Bella Döküm Derin Tencere gibi çeşitli ürünler, müşterilere cazip fiyatlarla sunularak alışveriş deneyimini zenginleştirecek. İşte haftanın tüm indirimli ürünler listesi…

A101, 12 Ocak 2024 tarihinde başlattığı aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerine geniş bir avantaj yelpazesi sunmaya devam ediyor. 18 Ocak 2024'e kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, birçok kategorideki ürünlerde büyük indirimler bulunacak. Televizyon kategorisinde Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart LED TV 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV ise 3.499 TL gibi cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak. Elektronik ürünler arasında Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu ise 4.599 TL gibi dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Ev aletleri kategorisinde SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL gibi uygun fiyatlı ürünler bulunuyor. Temizlik ürünleri arasında ise Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge ise 1.099 TL gibi avantajlı seçenekler müşterilere sunulacak. Mutfak gereçleri arasında Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı ise 249 TL gibi uygun fiyatlarla yer alacak. Ayrıca, katalogda yer alan yüzlerce ürün de müşterilere çeşitli seçenekler sunarak uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanıyacak.

2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!
ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK

A101 12 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 65" UHD Smart Led Tv 14.799 TL

ONVO 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.499 TL

Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL

HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL

Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL

Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL

Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL

Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL

Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 45 TL

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Tava 329 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 249 TL

LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL

Stoneware Renkli Kase 27,50 TL

Stoneware Renkli Kupa 27,90 TL

Paşabahçe Petite Servis Tabağı 49,90 TL

Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık 44,90 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Paşabahçe Salata Kasesi 49,90 TL

Mini Metal El Aletleri 24,90 TL

Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL

Cam Motivasyon Matarası 500 ml 32,50 TL

Birşah Süt 18,75 TL

Sütaş Ayran 6,50 TL

Demlik Poşet Çay 52,50 TL

Crunch 49,50 TL

Hayat Su 5L 22,50 TL

Cafex Soğuk Kahve 12,50 TL

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