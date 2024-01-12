12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

A101, 12 Ocak 2024 tarihinde başlattığı aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerine geniş bir avantaj yelpazesi sunmaya devam ediyor. 18 Ocak 2024'e kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, birçok kategorideki ürünlerde büyük indirimler bulunacak. Televizyon kategorisinde Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart LED TV 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV ise 3.499 TL gibi cazip fiyatlarla müşterilere sunulacak. Elektronik ürünler arasında Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu ise 4.599 TL gibi dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Ev aletleri kategorisinde SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL gibi uygun fiyatlı ürünler bulunuyor. Temizlik ürünleri arasında ise Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge ise 1.099 TL gibi avantajlı seçenekler müşterilere sunulacak. Mutfak gereçleri arasında Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı ise 249 TL gibi uygun fiyatlarla yer alacak. Ayrıca, katalogda yer alan yüzlerce ürün de müşterilere çeşitli seçenekler sunarak uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanıyacak.

A101 12 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU