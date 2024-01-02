02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 3 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta ankastre set, barbekü ızgara, kazanlı ütü, mini el buharlı düzleştirici, Türk kahvesi makinesi ucuza satışta…

3 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta ankastre set, barbekü ızgara, kazanlı ütü, mini el buharlı düzleştirici, Türk kahvesi makinesi ucuza satışta…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 02.01.2024
ABONE OL
3 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta ankastre set, barbekü ızgara, kazanlı ütü, mini el buharlı düzleştirici, Türk kahvesi makinesi ucuza satışta…

ŞOK 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 10 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında ankastre set, barbekü ızgara, kazanlı ütü, mini el buharlı düzleştirici, Türk kahvesi makinesi, yastık, battaniye, dokuma halı ve daha fazlası uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi

ŞOK 3 Ocak itibari ile market raflarında yerini alacak ütünler ve fiyatlarını açıkladı. 10 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL, Sinbo Barbekü Izgara 599 TL, Sinbo Kollu Narenciye Sıkacağı 549 TL, Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL ve Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL, 160x230 cm Koza Dokuma Halı 799 TL, Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Söz konusu aktüel ürünler kataloğunda daha yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte yeni ŞOK indirim afişinde yer alan ürünler tam liste….

ŞOK 3 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL,

Sinbo Barbekü Izgara 599 TL,

Sinbo Kollu Narenciye Sıkacağı 549 TL,

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

160x230 cm Koza Dokuma Halı 799 TL,

Çift Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL,

Tek Kişilik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL,

Visco Dolgulu Yastık 159 TL, Ahşap Tepsi Seti 109 TL,

Tel Başlı Fırça 14,95 TL.

Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL,

Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL,

350 ml Borosilikat Titanic Bardak 49,95 TL,

20 cm Seramik Pasta Tabağı 22,95 TL,

Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL,

Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL

Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 159 TL,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA