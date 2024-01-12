ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta
ŞOK market, 13 Ocak'ta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile göz önünde bulunuyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik ise 64,95 TL fiyat etiketiyle müşterilere özel sunuluyor. İşte ŞOK’un merak edilen indirimli ürünleri….
ŞOK market, geniş bir ürün yelpazesi sunan ve 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerin ilgisini çekiyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca ev tekstili ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan kampanyada, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ürünler bulunmaktadır. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde, bazı ürünlerde geçerli olmak kaydıyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor.
ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL,
Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,
Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL
Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL
Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL,
Toz Alma Aparatı 149 TL
Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,
Kadın Polar Alt 129 TL,
Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL
Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL
Singer Tiftik Makinesi 249 TL,
Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL,
Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL,
3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL,
Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL
Oyuncak Vinç 179 TL,
Şef Hamburger Seti 99,95 TL,
Tamir Seti 59,95 TL,
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,
Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL,
Mini Kamyon 49,95 TL,
Uçak Garajım 249 TL
Uçak Evim 249 TL
Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL,
Jip Çeşitleri 69,95 TL,
Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,
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