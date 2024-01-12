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Haberler Aktüel Haberleri ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK market, 13 Ocak'ta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile göz önünde bulunuyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik ise 64,95 TL fiyat etiketiyle müşterilere özel sunuluyor. İşte ŞOK’un merak edilen indirimli ürünleri….

ŞOK market, geniş bir ürün yelpazesi sunan ve 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerin ilgisini çekiyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca ev tekstili ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan kampanyada, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ürünler bulunmaktadır. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde, bazı ürünlerde geçerli olmak kaydıyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor.

2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK
11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE DİK SÜPÜRGE, AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK

ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL,

Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,

Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL



Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL,

Toz Alma Aparatı 149 TL

Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,

Kadın Polar Alt 129 TL,

Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL

Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL

Singer Tiftik Makinesi 249 TL,

Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL,

Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL,

3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL,

Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL

Oyuncak Vinç 179 TL,

Şef Hamburger Seti 99,95 TL,

Tamir Seti 59,95 TL,

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,

Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL,

Mini Kamyon 49,95 TL,

Uçak Garajım 249 TL

Uçak Evim 249 TL

Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL,

Jip Çeşitleri 69,95 TL,

Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,

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