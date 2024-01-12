ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK market, geniş bir ürün yelpazesi sunan ve 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerin ilgisini çekiyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca ev tekstili ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan kampanyada, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ürünler bulunmaktadır. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde, bazı ürünlerde geçerli olmak kaydıyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor.

ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU