Tarım Kredi Market 11 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta
Tarım Kredi Market, 11 Ocak'ta müşterilerine özel olarak sunduğu indirim kataloğu ile avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 12 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde, Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL ve TMO Pirinç 2KG sadece 38 TL'den satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi Market, 11 Ocak'ta başlattığı geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla birçok temel gıda ürününü tüketicilere uygun fiyatlarla sunuyor. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL ve TKS Süzme Yoğurt ise 55 TL'den satışa sunuluyor. Bu avantajlı kampanya, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlarken, Tarım Kredi Market'in kaliteli ürünleriyle buluşmalarını kolaylaştırıyor. İşte TK indirim afişleri…
TARIM KREDİ MARKET 11 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
KURU SOĞAN 7,50 TL
PORTAKAL 12,50 TL
ANADOLU NOHUT 38,50 TL
TK KURU FASULYE 59,90 TL
ANADOLU DOMATES SALÇASI 36,90 TL
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