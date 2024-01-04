9 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Tost peyniri, beyaz peynir, süt, sıvı yağ, tereyağ, pirinç, toz deterjan ucuza satışa sunulacak…

BİM, bu hafta da müşterilerine avantajlı fırsatlar sunan yeni aktüel ürünler kampanyasını başlatıyor. 9 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 16 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri, Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri, Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir, Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Akpınar Klasik İnek Peyniri, Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir, Sek Taze Peynir Çeşitleri, İçim Labne, Banvit Piliç Izgara Kanat, Banvit Nugget, Banvit Schnitzel, İçimino Kakaolu Süt gibi birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM'in yeni indirim kataloğu….

BİM 9 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!