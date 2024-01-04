9 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Tost peyniri, beyaz peynir, süt, sıvı yağ, tereyağ, pirinç, toz deterjan ucuza satışa sunulacak…
BİM, 9 Ocak'ta başlayan yeni aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 16 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak olan indirim kataloğunda, birbirinden kaliteli ve kullanışlı ürünler uygun fiyatlarla market raflarında yerini alacak. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri, Meram Un, Fairy Platinum Green Bulaşık Makinesi Tableti, Ariel Toz Deterjan ve birçok ürün uygun fiyatlarla market raflarında yerini alacak. İşte BİM’in güncel indirim listesi…
BİM, bu hafta da müşterilerine avantajlı fırsatlar sunan yeni aktüel ürünler kampanyasını başlatıyor. 9 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 16 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada, Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri, Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri, Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir, Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Akpınar Klasik İnek Peyniri, Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir, Sek Taze Peynir Çeşitleri, İçim Labne, Banvit Piliç Izgara Kanat, Banvit Nugget, Banvit Schnitzel, İçimino Kakaolu Süt gibi birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM'in yeni indirim kataloğu….
BİM 9 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 189 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg 219 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 99,50 TL
Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 62 TL
Sek Taze Peynir Çeşitleri 27,50 TL
İçim Labne 3x180 gr 79,50 TL
Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL
Banvit Nugget 75 TL
Banvit Schnitzel 1000 gr 75 TL
İçimino Kakaolu Süt 6x180 ml 42 TL
İçimino Çilekli Süt 6x180 ml 42 TL
İçim Sade Süt 6x200 ml 42 TL
İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 21,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran 3,75 TL
İçim Ayran 1 Litre 19,90 TL
Sek Quark 16,50 TL
Torku %3.3 Yağlı Süt 4x1 Litre 119 TL
Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 18,90 TL
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