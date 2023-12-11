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Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 11 Aralık indirim kataloğu çıktı! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

Tarım Kredi Market 11 Aralık indirim kataloğu çıktı! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Tarım Kredi Market 11 Aralık indirim kataloğu çıktı! Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, pirinç ucuza satışta…

Tarım Kredi Market, 11 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde, birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peynir, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi geniş bir ürün yelpazesi indirim kapsamında yer alıyor. İşte güncel TK indirim listesi….

Tarım Kredi Market, 11 Aralık itibariyle başlayan aralık ayına özel indirim kataloğuyla tüketicilere birbirinden avantajlı fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kampanya kapsamında dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL, konserve garnitür ise 20,95 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek, böylece tüketiciler kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilecekler. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

ŞOK 11 Aralık aktüel kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK’ta yüzde 50’ye varan indirim ve peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunuluyor ŞOK 11 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU YAYINLADI! BU HAFTA ŞOK’TA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM VE PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT AVANTAJI SUNULUYOR
11 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’e UHD Smart Televizyon, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Notebook, Battaniye, Çamaşır Selesi geliyor 11 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM’E UHD SMART TELEVİZYON, KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET, HP NOTEBOOK, BATTANİYE, ÇAMAŞIR SELESİ GELİYOR
4 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101’de 150 CC Maxi Scooter, Mikrodalga Fırın, Çay Makinesi, Smart Led Tv uygun fiyata satışta… A101 1 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU YAYINLADI! A101'DE 150 CC MAXİ SCOOTER, MİKRODALGA FIRIN, ÇAY MAKİNESİ, SMART LED TV UYGUN FİYATA SATIŞTA…

TARIM KREDİ MARKET 11 – 15 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞU 1L 165 TL


TL GARNİTÜR KONSERVE 20,95 TL


TK BİBERİYE TURŞUSU 32,90 TL


TK KARIŞIK TURŞU 21,50 TL


TK TON BALIĞI 3X80 58,90 TL


BAK PİLİÇ BÜTÜN PİLİÇ KG 60,90 TL


TK KAVURMA 1KG 549,90 TL


TK KASAP SUCUK 400GR 133,90 TL


TK SOYULMUŞ DANA SOSİS 64,90 TL


ASR AYAK PAÇA ÇORBASI 750GR 73,90 TK


KUZEY BALIK SOMON STEAK 500GR 109,90 TL


FISH FISH LEVREK 600GR 152,90 TL


TK BOHÇA MANTI 400GR 25,90 TL


ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 54,90 TL


ÜLKER ÇİKOLATALI GOFRET 4X36GR 16,90 TL


BOOMBASTİC SÜTLÜ ÇİKOLATALI BAR GOFRET ÇEŞİTLERİ 7,90 TL


ÜLKER HANIM ELLER KURABİYE ÇEŞİTLERİ 16,90 TL


TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 5 TL


FİSKOBİRLİK FİSKAT SUSAMLI KROKAN 4X30GR 17,90 TL


OYLUM KAYMAKLI YULAFLI KREMALI BİSKÜVİ 29,90 TL


PATOS MISIR CİOSİ ÇEŞİTLERİ 15,90 TL


FİSKAT FİX YER FISTIĞI BARI 4X24GR 16,90 TL


TKS OLGUNLAŞTIRILMIŞ PEYNİR 900GR 199,50 TL


TK UHT SÜT 1L 19,50 TL


AYNES BEYAZ PEYNİR 900GR 109,90 TL


İÇİM KAYMAKSIZ YOĞURT 3KG 79,90 TL


TKS YOĞURT 1,5KG 42,50 TL


TKS AYRAN 1,5L 25,50 TL


TK ESKİ KAŞAR PEYNİR 89,90 TL


TK UHT SÜT 21,90 TL


TARSÜT TOST PEYNİRİ 159,90 TL


SÜTAŞ TEREYAĞI 1KG 249,90 TL


TK ERZİNCAN TULUM PEYNİR 99,90 TL


TK TAHİN YERLİ SUSAM 300GR 39,90 TL


TK KAKAOLU FINDIK KREMASI 59,90 TL


TMO ÜZÜM PEKMEZİ 800GR 40 TL


TK YAĞLI SALAMURA ZEYTİN 500GR 49,90 TL


TÜRK KAHVESİ 9,90 TL

TORKU ÇİKOLATA 16,90 TL


DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 200ML 6,50 TL


DOLA ATOM ÇAY ÇEŞİTLERİ 29,90 TL


AVŞA AROMALI MADEN SUYU ÇEŞİTLERİ 6X200ML 28,90 TL


ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 500GR 69,90 TL


ARKO KREM ÇEŞİTLERİ 52,90 TL


ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 500GR 68,90 TL


TK ALTIN FİLİZ ÇAY 3KG 279,90 TL


DERBY BANYO 5'Lİ POŞET 29,90 TL


DERBY LANDY 5'Lİ POŞET 36,90 TL


DERBY TEK 5'Lİ POŞET 26,90 TL


DERBY3 10'LU POŞET 85,90 TL


ELİT DEV RULO 2 KATLI 25,90 TL


DURU ŞAMPUAN VE ŞAÇ KREMİ 500ML 42,90 TL


ELİT BANYO SABUNU 4X150G 34,90 TL


PEROS KONSATRE YUMUŞATICI 960ML 32,90 TL


RENAXTOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 8KG 125,90 TL


RENAX SIVI BAKIM DETERJANI 2.520ML 74,90 TL


ELİT ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 4KG 74,90 TL


TK BEZELYE KONSERVESİ 670 GR 22,50 TL


DERBY 2 5'Lİ POŞET 49,90 TL


TK YEŞİL MERCİMEK 1KG 39,90 TL


TK PİLAVLIK BULGUR 1KG 54,90 TL


ANADOLU OSMANCIK PİRİNCİ 1KG 37,90 TL

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