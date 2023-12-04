ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta

ŞOK marketinin 4 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarla dolu. Türkiye genelinde aynı anda geçerli olacak olan bu özel indirim, 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Haftanın dikkat çeken fırsatları arasında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, ve 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL bulunuyor. Ayrıca, Luzia Merdiven 3+1 379 TL, Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL, Oto Cam Sileceği 37,95 TL, 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL gibi birçok ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL, Polisan Yan Keski 169 TL gibi pratik ev gereçleri de listedeki yerini alıyor. Bu fırsatlarla dolu kampanya, alışveriş yapmayı düşünenleri bekliyor. İşte ŞOK indirim listesi….

ŞOK 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!