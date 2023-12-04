ŞOK 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Ankastre set, tost makinesi, Airfryer, battaniye, Blender, Isıtıcı ve daha fazlası ucuza satışta
ŞOK'un 4 Aralık tarihli aktüel indirim kataloğu, birbirinden cazip fırsatları içeriyor. 6 Aralık 2023'e kadar geçerli olan kampanyada Luzia Merdiven 3+1 sadece 379 TL, Hugel Akü 12V 60A ise 1.399 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca, Oto Cam Sileceği 37,95 TL, 5 litrelik Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litrelik Radyatör Antifirizi ise 99,95 TL. Polisan markasının ürünleri de indirimde; Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL ve Polisan Elektrik Bandı ise sadece 9,95 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. İşte ŞOK beklenen indirim listesi…
ŞOK marketinin 4 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı fiyatlarla dolu. Türkiye genelinde aynı anda geçerli olacak olan bu özel indirim, 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Haftanın dikkat çeken fırsatları arasında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, ve 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL bulunuyor. Ayrıca, Luzia Merdiven 3+1 379 TL, Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL, Oto Cam Sileceği 37,95 TL, 5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL, 3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL gibi birçok ürün cazip fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Polisan Şerit Metre 79,95 TL, Polisan Çelik Pense 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL, Polisan Yan Keski 169 TL gibi pratik ev gereçleri de listedeki yerini alıyor. Bu fırsatlarla dolu kampanya, alışveriş yapmayı düşünenleri bekliyor. İşte ŞOK indirim listesi….
ŞOK 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Alpina Cam Ankastre Set 4.799 TL,
Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL
Sinbo Airfryer 1.499 TL,
Airfryer Izgara Teli 159 TL,
230 ml Sprey Yağlık 54,95 TL,
Airfryer Yağ Spreyi 24,95 TL,
16'lı Ece Airfryer Pişirme Kağıdı 12,95 TL,
20 cm Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL,
16 cm Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL,
Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 299 TL,
Tek Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 249 TL,
Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL,
50x70 cm Silikon Micro Yastık 69,95 TL
Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL,
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,
Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL
160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL
Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL,
Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL,
Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL,
Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL,
Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL
Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL,
Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL,
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL,
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