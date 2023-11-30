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ŞOK 30 Kasım aktüel indirim kataloğu yayında! ŞOK’ta bu hafta yapı malzemeleri ve araç bakım ürünlerinde indirim var

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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ŞOK 30 Kasım aktüel indirim kataloğu yayında! ŞOK’ta bu hafta yapı malzemeleri ve araç bakım ürünlerinde indirim var

ŞOK, 30 Kasım itibariyle geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Kasım ayının son indirim fırsatlarında dikkat çeken ürünler arasında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın/Erkek Basic Bere 54,95 TL gibi özel fiyatlarla satışa sunulan ürünler bulunuyor. İşte ŞOK güncel indirim afişi….

ŞOK, 30 Kasım itibariyle başlayan ve 6 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan aktüel ürünler indirim kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Kampanya kapsamında birçok ürün özel fiyatlarla satışa sunulacak. Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, 160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL, Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın/Erkek Basic Bere 54,95 TL, Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL, Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL, Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL, Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL, Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL, Gezer Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL, 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL, Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL, 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Bu fırsatları değerlendirmek için ŞOK mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. İşte ŞOK haftanın yıldızları….

ŞOK 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL,

Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL,

Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL

160x230 cm Koza Halı Dokuma Halı 799 TL

Çizgili Bere 54,95 TL,

Kadın / Erkek Basic Bere 54,95 TL,

Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL,

Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL,

Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL,

Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL

Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL,

Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL,

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL,

3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL,

Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL,

4'lü Tealight Mum 49,95 TL,

Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL

Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL

Luzia Merdiven 3+1 379 TL,

Hugel Akü 12V 60A 1.399 TL,

Oto Cam Sileciği 37,95 TL,

5 litre Oto Cam Suyu 59,95 TL,

3 litre Radyatör Antifirizi 99,95 TL

Polisan Şerit Metre 79,95 TL,

Polisan Çelik Pense 169 TL,

Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL,

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