Bizim Toptan Market 29 Kasım indirim kataloğu yayında! Bu ayın son indirim listesindeki ürünler arasında temel gıda uygun fiyata satışta…

Bizim Toptan Market, 29 Kasım indirim kataloğu ile müşterilerine birbirinden avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor! 6 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Osmancık Pirinci 49,90 TL, 5L Ayçiçek Yağı 177 TL, 10 kg Un 144,90 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL, Bulaşık Süngeri 22,95 TL, 5L Limon Suyu 69 TL, 2kg Kaşar Peynir 341,58 TL, 2,5 kg Parmak Patates 123 TL, 2kg Çaykur Tiryaki çay ise 274 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, Türkiye genelindeki tüm mağazalarda sizleri bekliyor. Ekonomik ve kaliteli alışveriş için Bizim Toptan Market'i kaçırmayın! İşte Bizim Toptan uygun fiyatlı ürünlerin listesi…

29 KASIM BİZİM TOPTAN İNDİRİM KATALOĞU