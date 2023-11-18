18 Kasım 2023, Cumartesi
Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor
Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayınladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL'den yerini aldı. İşte TK indirim afişi…
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:49
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