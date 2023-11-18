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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayınladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL'den yerini aldı. İşte TK indirim afişi…

Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:49
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Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 18 Kasım tarihi itibari ile market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin listesini açıkladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL, Çay 91,90 TL, Sıvı Yağ 39,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Siyah Zeytin 105 TL, Şalgam Suyu 13,90 TL'den yer alıyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 18 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Eriş Un 5kg 58,50 TL

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Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

TK Domates Salçası 19,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

2,5 KG Anadolu Osmancık Pirinci 87,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Patlatmalık Mısır 1kg 24,90 TL