Tarım Kredi Market 18 Kasım indirim kataloğu yayında! Tost peyniri 129,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Salça 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL’den satılıyor

Tarım Kredi Market 18 Kasım tarihi itibari ile market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin listesini açıkladı. 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda Tost peyniri 129,90 TL, Sıvı Deterjan 74,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 154,90 TL, Domates Salçası 19,90 TL, Dana Kıyma 96,90 TL, Makarna Çeşitleri 11,90 TL, Çay 91,90 TL, Sıvı Yağ 39,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Siyah Zeytin 105 TL, Şalgam Suyu 13,90 TL'den yer alıyor. İşte TK'nın Kasım ayı son indirim listesi….

TARIM KREDİ MARKET 18 – 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU