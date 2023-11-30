A101 30 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! A101 telefon kampanyasına 150 CC motor ekledi! İşte A101 indirim afişindeki tüm ürünler…

A101, 30 Kasım itibariyle tüm şubelerinde geçerli olacak indirimli ürünlerin kapsamlı listesini yayınladı. Özellikle öğrencilere yönelik telefon kampanyasıyla dikkat çeken zincir market, elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, 150 CC Scooter'dan motosiklet ekipmanına, evcil hayvan ürünlerinden kamp malzemelerine, tekstil malzemelerinden oyuncağa kadar geniş bir yelpazede yüzlerce ürünü uygun fiyatlarla müşterilerine sunacak. 7 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek bu indirim sürecinde fiyatlar 81 il genelinde sabitlenecek, böylece müşteriler Türkiye genelinde aynı avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecekler. İşte A101 Aralık ayı indirim afişi….

A101 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!