SORU: Kurban kayboldu yenisini mi almalıyım?

CEVAP: Zengin olan bir kişi kurbanını kaybederse yenisini alıp kesmelidir. Ancak fakir, durumu iyi olmayan bir kişi ise yeni bir kurban alması gerekmez. Ancak ilk aldığı kurban, bayram günleri içinde bulunursa bu durumda o kurbanı kesmelidir.

SORU: Kabe'nin içinde olan kişi nereye döner?

CEVAP: Kabe'nin içinde olan kişi herhangi bir yöne dönüp namazı kılar. Zira bu durumda mutlaka kıbleye (kıblenin duvarlarından birine) dönmüş oluyor.

SORU: Kurban bayramına az kaldı. Bu arada düğün haram mı?

CEVAP: İki bayram arasında nikah kıyılmaz diye bir talimat yoktur. Zaten her zaman iki bayram arasına denk geliyor. Şimdi ramazanla kurban arasındayız. Kurbandan sonra ise kurbanla ramazam arasında olacağız. Yani böyle bir hükmün dini geçerliliği yoktur.

SORU: Rüya ile amel edilir mi?

CEVAP: rüyaların bir kısmı mesaj veren haberci rüyalardır. Kişiye o rüya ile bir anlamda uyarıda bulunulur. Kişi de bu rüyaları manevi açıdan önemsemelidir. Bazı rüyalar ise kişinin bilinç altında yatan bir korku, ümit veya benzeri duyguların dışa yansımasıdır. Bunları pek önemsememek lazımdır. Rüyada görülen olumsuz şeylerle yoğunlaşmak doğru değildir. İyi rüya iyi niyetli insanlarla paylaşılabilir. Kötü gibi gördüğümüz rüyalar anlatılmamalıdır. Psikolojik olarak bu tür rüyalar insanı etkiler. Negatif düşünceye iter. Rüyalar dini anlamda bağlayıcı bilgi içermez. Zira görülen rüyalarda vesvese, psikolojik sıkıntılar, şeytanın çabası, kişinin durumunun karışık olması rüyanın doğru yorumunu pozitif veya negatif anlamda etkiler. Yani rüyada bir kişiye sen cennetliksin veya sen cehennemliksin gibi bir sözün bağlayıcı bir yönü yoktur. Rüyanın en gerçek yorumunu ise sadece Yüce Allah bilir.



SORU: Bir günahı işlerken ölen kişi dinden çıkar mı?

CEVAP: Böyle bir kişinin ölmeden önceki haline bakarız. Eğer normal yaşantısında Allah'a, peygamberine, kitabına kısacası İslam'a düşman olan, İnkarcı bir kişi idiyse ve bütün hatalardan da tevbe etmemişse elbette onun İslam dininden çıkmış halde ölmüş ihtimali vardır. Elbette doğrusunu Allah bilir. Zira bizim bilmediğimiz bir haldeyken tevbe etmiş olma durumu da olabilir. Ancak herhangi bir Müslüman dediğim konularda, yani inanç, akide ve iman konularında inkârcı değişe, herhangi bir günahı işlerken ölürse imandan çıkmaz. O yine Müslümandır. Ama günahkâr bir Müslümandır.



SORU: Kolonya kullanmak namaza zarar verir mi?

CEVAP: Kolonyanın bileşeninde alkol bulunmaktadır. Kolonya dışında bazı kremlerde veya parfümlerde de alkol bulunmaktadır. Bu tür malzemenin hijyen sağlamak veya temizlik niyetiyle kullanılmasında bir dini sakınca yoktur. İçinde alkol bulunan bu tür maddelerin içilmesi haramdır. Ancak bunların temizlik, güzel koku veya sağlık amaçlı kullanılmasında bir engel yoktur. Kolonya kullanmak abdesti bozmaz. Namaz kılmadan önce kolonya ile dezenfekte edilen eli yıkamak gerekmez. Kolonya, parfüm veya bu tür kremlerin döküldüğü elbiseyi veya seccadeyi yıkamak da gerekmez. (Hamdi Yazır, Hak dini Kur'an Dili, 2/88)