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MEHMET BARLAS
Fatih Terim’siz Galatasaray

Fatih Terim’siz Galatasaray

12.01.2022, Çarşamba
Kurumlar ile insanların özdeşliği hep dikkatimizi çekmiştir. Örneğin, önceki gün Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldı.
Fatih Terim'siz bir Galatasaray'ı düşünemiyorum. Yani futbola ilgi duyduğumdan beri bu iki isim hep beraber anıldı.
Bu konuda başka örnekler de var. Yani sadece futboldan değil, siyasetten de örnekler...
Bugün Putin deyince Rusya'yı düşünmüyor musunuz?
Veya AK Parti deyince Recep Tayyip Erdoğan aklınıza gelmiyor mu?
Ancak yakın zamana kadar ben, AK Parti denilince Abdullah Gül'ü de hatırlardım.
Şimdi hiç düşünemiyorum bile.
Mesela geçmişte Adalet Partisi veya DYP denilince aklımıza Demirel gelirdi.
Dünyada bir sürü Fransız var, ama Fransa denilince akla Napolyon geliyor.

GARİP BİR DÜNYA
Bütün bunları düşündüğünüz zaman dünyanın çok ilgi çekici bir yer olduğunu görüyorsunuz.
Mesela Türkiye'de de çok tartışıldı, "Kovid aşıları iyi mi kötü mü?" diye.
Baksanıza İngiltere'de silahlı bir birlik kurulmuş; Kovid aşısı olmayanlar, aşı yapmaya çalışanları gerekirse vurmak için hazırlık yapmışlar.
Aklı başında bir ülke olan İngiltere'de böyle bir şey düşünebiliyor musunuz?
Peki o aklı başında İngiltere'de Kral Sekizinci Henry'nin canının istediği kadınla evlenmek için Katolik Kilisesi'ni yok etmesine ne diyorsunuz?
Böyle garip bir dünya bu.
Bu dünyanın en gelişmiş toplumunun da Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylüyorlar.
Oysa derine indiğinizde uluslararası bütün büyük siyasi cinayetlerin faili Amerika Birleşik Devletleri'dir.

ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Dünyaya böyle bakarken konuya Fatih Terim'den girdik, öyle devam edelim.
Sanıyorum bütün Galatasaraylılar da biraz şaşkındır.
Çünkü yeni Başkan Burak Elmas, arkasına Fatih Terim'i alarak Galatasaray başkanlığına seçilmişti.
Artık bundan sonra futbolun da, siyasetin de, sağlık sorunlarının da tartışılması eskisi gibi olmayacak.
Gidin İngiltere'ye, bir hemşire olarak aşı yapmaya kalkışın, silahlar patlayınca ne demek istediğimi anlarsınız.
İşte bizim dünyamız böyle bir dünya, neresinden tutsak bilmiyorum.
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