Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez seyahatinin ilk durağı Cidde'deyiz. Suudi Arabistan, Katar, BAE ve KKTC'yi içeren bu seyahatin ana gündemi ortak yatırımlar ve ticari faaliyetler.Geçen hafta Vilnius Zirvesi'nde İsveç kartını Türkiye-Batı ilişkilerini canlandırmak için yeni bir fırsata dönüştüren Erdoğan, bu hafta da Körfez ile normalleşmenin ötesine geçiyor. Son iki yılda Suudi Arabistan ve BAE ile arasındaki gerginlikleri bitiren Türkiye şimdi bölgesel anlamda çok boyutlu bir işbirliği hamlesine yöneliyor. Bu hamlenin çerçevesini Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki basın toplantısındaşeklinde ifade etti.Dahası Körfez ile ilişkilerin derinleştirilmesini 2023 seçim beyannamesinde öne çıkardığı "ilk stratejik kuşağı olanile irtibatlandırdı. Bu yaklaşım ikili ticaretten öteye geçerek karşılıklı yatırımları genişletmeden savunmaya, güvenlikten küresel-bölgesel meselelerde dayanışmaya varan bir düzleme işaret ediyor. Nasıl oldu da gerilimden normalleşmeye varıldı, oradan da çok boyutlu işbirliğine yürünüyor?

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Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerde iddialı adımlara yönelmesinde kuşkusuz uluslararası sistemdeki konjonktürel gelişmelerin ve buna bağlı karşılıklı normalleşme iradesinin etkisi var. Ortadoğu'dan kısmi çekilme ile Biden yönetiminin bölgede yeniden konumlanması birbiriyle yenişemeyen bölgesel güçlerin normalleşme arayışını teşvik etti. Ukrayna'daki savaşın getirdiği Batı- Rusya kapışması bölge ülkelerinin otonom politika geliştirme alanını genişletti.Erdoğan'ın lider diplomasisi söz konusu etkinliğin bir sebebi. Diğeri ise Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 darbe girişimini bastırdıktan sonra ortaya koyduğu stratejik otonomi yaklaşımı. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz hamleleri ile Türkiye gerektiğinde ABD, AB ve bazı Körfez ülkeleri ile gerilebileceğini göstermekle kalmadı.Katar ablukasınınkırılmasındaki ve Karabağ zaferindekirolü ile Türkiye, kendisi ile birlikte çalışmanındeğerini diğer aktörlere hatta rakiplerinede gösterdi. Körfez başkentlerine dost vemüttefikliğine güvenilen aktör durumundaolduğunu hatırlattı. Böylece Türkiye, gerilimdöneminde normalleşme, normalleşmedençok boyutlu işbirliği çıkarıyor."Madem toparlayacaktık neden gerilim yaşadık" sorusunun kaçırdığı gerçeklik budur.

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Vilnius Zirvesi'nde ABD ve AB ile ilişkilerin canlandırılması aşamasına geçilmesinin Körfez ile ilişkilerde yeni mesafeler alınmasına katkı verecektir.Önünde beş yıllık bir iktidar dönemi olan Erdoğan, Orta Asya, Kafkaslar, Körfez ve Afrika'da yapacağı yeni hamlelerle Türkiye'yi işbirliği, istikrar ve güvenliğe en çok katkı veren aktör haline getirme arzusunda. İşte bu Yeni Türkiye gerçekliğini doğru anlayarak mevcut fırsatı değerlendirmede Körfez ülkelerinin Batı'ya kıyasla daha başarılı olması sürpriz olmaz.Meydan okumalarelbette olacaktır. Körfez'deki farklıaktörlerin çelişen rekabetlerinin yönetilmesive bölgesel işbirliği ikliminin tahkimindeTürk diplomasisine hayli görev düşecektir.Normalleşme dosyalarının arkasındaki isimolarak Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu gündemehızlı girdiği gözlerden kaçmıyor.