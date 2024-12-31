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Türkiye 2025'e "Merhaba" diyecek! Cadde ve sokaklarda yeni yıl coşkusu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 18:14 Güncelleme: 31.12.2024 18:43
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Türkiye 2025’e Merhaba diyecek

Türkiye 2025'e "Merhaba" diyecek. Yeni yılı kentin önemli noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler, Taksim Meydanı'nda toplandı. Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İstanbul'un en işlek caddesi Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Öte yandan Ankara'da da yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Yeni yıla artık sayılı saatler kaldı. Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu. İşte Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yeni yıl heyecanı ve kameralara yansıyan görüntüler....

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18:12 31 Aralık 2024

YENİ YILA SAATLER KALA İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu.

Adeta insan selini andıran görüntülerin olduğu noktalarda polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.

 

 

YENİ YILA SAATLER KALA İSTİKLAL CADDESİ’NDE YOĞUNLUK
17:19 31 Aralık 2024

BAŞKENTTE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

Ankara'da vatandaşlar, yılbaşı alışverişi sebebiyle yoğunluk oluşturdu.

 

BAŞKENTTE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

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