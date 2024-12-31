Türkiye 2025'e "Merhaba" diyecek! Cadde ve sokaklarda yeni yıl coşkusu

Yeni yıla artık sayılı saatler kaldı. Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu. İşte Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yeni yıl heyecanı ve kameralara yansıyan görüntüler....

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