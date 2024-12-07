CANLI | İstanbul'da 14 katlı binanın giriş katında patlama! Acı haber geldi: 1 can kaybı

09:39 07 Aralık 2024

Beylikdüzü'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen patlama sonrası A Haber ekipleri olay yerine gitti.

Olay yerinden A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle:

Bölgede çok fazla itfaiye aracı var. Ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Bu bölge işlek bir cadde ve trafiğe kapatılmış durumda. Çok şiddetli bir patlama meydan geldi. 14 katlı binada doğal gazdan kaynaklı bir patlama olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki insanlar korkuyla dışarı çıktı.

Bizler A Haber olarak şu anda patlamanın olduğu binanın önündeyiz. Ekipler bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Daire kullanılmaz hale gelirken 14 katlı binada ciddi zarar gördü. Patlamada koltuklar bile dışarı fırlamış durumda. Cam çerçeveli bile dışarı doğru çıkmış. Bina sakinleri de ciddi bir korku yaşadı ve kendini dışarı attı.

Camdaki demir korkuluklar bile sökülmüş ve fırlamış. Evin duvarı yok. Patlamanın şiddetini anlatmak için şöyle söyleyebiliriz adeta bir deprem etkisi yarattı. Hafta sonu sebebiyle işe gitmeyen ve evde uyuyan insanlar ciddi bir korkuya kapıldı.