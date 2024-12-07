CANLI | İstanbul'da 14 katlı binanın giriş katında patlama! Acı haber geldi: 1 can kaybı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde 14 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişiden acı haber geldi. A Haber ekipleri olay yerinden detayları aktarıyor.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.
A HABER OLAY YERİNDE!
Beylikdüzü'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen patlama sonrası A Haber ekipleri olay yerine gitti.
Olay yerinden A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın aktardıkları şöyle:
Bölgede çok fazla itfaiye aracı var. Ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Bu bölge işlek bir cadde ve trafiğe kapatılmış durumda. Çok şiddetli bir patlama meydan geldi. 14 katlı binada doğal gazdan kaynaklı bir patlama olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki insanlar korkuyla dışarı çıktı.
Bizler A Haber olarak şu anda patlamanın olduğu binanın önündeyiz. Ekipler bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Daire kullanılmaz hale gelirken 14 katlı binada ciddi zarar gördü. Patlamada koltuklar bile dışarı fırlamış durumda. Cam çerçeveli bile dışarı doğru çıkmış. Bina sakinleri de ciddi bir korku yaşadı ve kendini dışarı attı.
Camdaki demir korkuluklar bile sökülmüş ve fırlamış. Evin duvarı yok. Patlamanın şiddetini anlatmak için şöyle söyleyebiliriz adeta bir deprem etkisi yarattı. Hafta sonu sebebiyle işe gitmeyen ve evde uyuyan insanlar ciddi bir korkuya kapıldı.
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana gelirken, olay yeri havadan görüntülendi.
ACI HABER GELDİ
istanbul Valiliği Beylikdüzü'deki patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
1 KİŞİ ENKAZ ALTINDA!
BİNA SAKİNLERİ APARTMANI BOŞALTTI
Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.
YARALI VEYA CAN KAYBI VAR MI?
A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Almaçayır, “Çok yeni bir gelişme. Patlamanın nedeni henüz belli değil. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un farklı noktalarında doğal gaz kaynaklı patlamalar meydana gelmişti ama doğal gaz patlaması mı diye araştırılacak. Görüntülerde binanın giriş katında büyük hasar olduğunu belirtebiliriz. Çevreye patlamadan kaynaklı birçok parça sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı veya can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.” ifadelerini kullandı.
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