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CANLI | Sivas peş peşe sallandı! Vali ve Belediye Başkanı A Haber'de

AFAD, Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu duyurdu. A Haber canlı yayınına bağlanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek kısa süreli bir panik olduğunu ancak olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Vali Şimşek, "Okulların tatil edilmesini değerlendireceğiz." dedi. Öte yandan Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas depremini A Haber’de değerlendirdi. Ersoy, "Artçılar meydana gelebilir. Burası korktuğumuz bölgeler değil" dedi.

Malatya'da dün (16 Ekim Çarşamba) gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Sivas sallandı.

AHaber CANLI YAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 ve 11.39'da 4,1 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDEN SICAK GELİŞMELER

CANLI ANLATIM
12:26 17 Ekim 2024

SİVAS'TA OKULLAR BUGÜN TATİL!

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

12:24 17 Ekim 2024

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin sonrasında herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

12:08 17 Ekim 2024

VALİ ŞİMŞEK A HABER'DE!

A Haber canlı yayınına bağlanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "4,7 şiddetinde ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı. Kısa süreli panik oluştu. Bende bir okul ziyaretindeyim. Panik nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Şu anda olumsuz bir durum yok. Panik havası da geçti. Ben şahsen depremi hissetmedim. Öğretmenlerimiz söyledi öğrencilerimizi tahliye ettik. Tedbir amaçlı bunlar yapıldı. Artçı depremler olabilir. Bize oluşan ulaşan olumsuz bir durum. Okulların tatil edilmesini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

12:05 17 Ekim 2024

SİVAS BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun: Sivaslı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Merkez üssü Acarlı Köyü. Ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Taramalar devam ediyor ve ilçelerimizden de gelen olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız panik yaptı ancak sakin kalmalarını istiyoruz.  Panik hali kalmadı. Sallantı biraz uzun sürdü. 4,7 şiddetinde bir deprem fazla büyük değil ancak 6 Şubat depremlerinden kaynaklanan bir tedirginlik var. Vatandaşlarımıza sağ duyulu olmalarını tavsiye ediyorum.
11:57 17 Ekim 2024

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Sivas’ta 4,7 ve on dakika arayla 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.  İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.  Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı

11:55 17 Ekim 2024

"DEPREMLER MAALESEF KENDİNİ HATIRLATIYOR"

Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Bu deprem belirli noktalara odaklanmaktan ziyade Türkiye’mizin büyük bir kısmının deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini bize bir kez daha göstermiş oldu. Sivas bölgesinde buna benzer deprem oluyordu. Kuzey Anadolu Fayı ve Ezinepazarı Fayı ile ilişkili Kuzey Anadolu fayının kollarına bağlı olarak bu ve buna benzer büyüklükteki depremler maalesef o bölgelerde olmakta. Bütün bunların ana şeyi 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi dediğimiz iki depremden sonra o bölgelerdeki tektonik rejimde ciddi değişiklikler oldu. Yer kabuğu farklı yönlere doğru hareket etti. Böyle olunca da bu değişik yerlerde maalesef bir yanda gerilim boşaltırken bir yanda da irili ufaklı veya büyük çaplı faylara gerilim yüklemesi yaptığı için de bu ve buna benzer depremlerle maalesef kendisini hatırlatıyor."

11:50 17 Ekim 2024

SİVAS'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sivas'ta 4 üzeri büyüklüğünde peşe peşe meydana gelen depremlerin ardından artçılar da sürmeye devam ediyor.
11:48 17 Ekim 2024

PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
11:41 17 Ekim 2024

UZMAN İSİM A HABER'DE KONUŞTU: TÜRKİYE ÇOK AKTİF

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas depremini A Haber’de değerlendirdi:  

"Bu bölgede tarihsel dönem içerisinde büyük depremler yok. 4,7 hissedilme açısından önemli bir deprem ama yıkıcı değil. Türkiye çok aktif. Malatya’daki depreme göre daha küçük bir deprem. Burası çok korktuğumuz bölgeler değil. Uzunluğu fazla olmayan büyük depremler oluşturmayacak bir fay üzerinde meydana gelen deprem diye düşünüyorum. İlk yorumum bu."

11:39 17 Ekim 2024

BİR DEPREM DAHA!

Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti.

11:39 17 Ekim 2024

SİVAS'TA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

#DEPREM Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Merkez (Sivas)

Tarih:2024-10-17

Saat:11:29:55 TSİ

Enlem:39.65278 N

Boylam:37.35278 E

Derinlik:10.57 km

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