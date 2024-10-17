CANLI | Sivas peş peşe sallandı! Vali ve Belediye Başkanı A Haber'de

11:55 17 Ekim 2024

Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Bu deprem belirli noktalara odaklanmaktan ziyade Türkiye’mizin büyük bir kısmının deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini bize bir kez daha göstermiş oldu. Sivas bölgesinde buna benzer deprem oluyordu. Kuzey Anadolu Fayı ve Ezinepazarı Fayı ile ilişkili Kuzey Anadolu fayının kollarına bağlı olarak bu ve buna benzer büyüklükteki depremler maalesef o bölgelerde olmakta. Bütün bunların ana şeyi 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi dediğimiz iki depremden sonra o bölgelerdeki tektonik rejimde ciddi değişiklikler oldu. Yer kabuğu farklı yönlere doğru hareket etti. Böyle olunca da bu değişik yerlerde maalesef bir yanda gerilim boşaltırken bir yanda da irili ufaklı veya büyük çaplı faylara gerilim yüklemesi yaptığı için de bu ve buna benzer depremlerle maalesef kendisini hatırlatıyor."