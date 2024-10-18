CANLI | Muğla'da ciğerlerimiz yanıyor! Üç bölgede ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor
Muğla'da dün (17 Ekim Perşembe) Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Menteşe ilçesinde başladı. Devam eden yangın sayısı 3'e yükselirken, Ortaca ilçesinde çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını açıklarken, "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik." dedi.
Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Menteşe'de başladı.
Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi.
İŞTE BÖLGEDEN YAŞANANLAR GELİŞMELER
MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: 11 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK
Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, AA muhabirine, bölgede bugün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.
Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.
Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."
ORMAN İŞÇİLERİ, YOĞUN MÜCADELE VERİYOR
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopter, söndürme çalışmalarına katılacak.
Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, alevler etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vermişti.
ADANA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
MERSİN'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Erdemli İlçesindeki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Doğusandal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
MUĞLA'DA ÇIKAN İKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Ortaca'nın Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.
Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
ADANA'DA ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA’DA ÇIKAN YANGINDA ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ
Antalya’nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Mandırlar Mahallesi'nde dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otluk ve çalılık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana ve zeytin bahçelerine sıçradı.
Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işçileri müdahale etti.
Mahallede yaşayan vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
İZMİR'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKIP ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
BODRUM'DA ÇIKAN YANGINDA 5 HEKTAR MAKİLİK ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi'ndeki makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.
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