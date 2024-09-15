Sakarya'da fabrikada patlama: 23 yaralı! Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Alemdar, "Patlama çatı katında yaşandı, sebebini henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise A Haber'de patlamanın şiddetine ilişkin, "Deprem oldu sandık." dedi. Öte yandan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yangının değirmen bölümünde çıktığını ifade etti. Karadeniz, yaralılardan 2'sinin entübe edildiğini ifade ederken 2 ağır yaralının bulunduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: YARALILARDAN 2'Sİ ENTÜBE EDİLMİŞ DURUMDA
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaşanan patlama ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Karadeniz, "12 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Bu yaralılardan 2 tanesi entübe durumda. Fabrika yetkililerin "İçeride başka kimsenin olmadığını düşünüyoruz" şeklindeydi. Ancak onlarda yine de sistemlerini kontrol ediyorlar. Bugün burada toplam 57 işçi 2'de mutfak görevlisi olmak üzere 59 vardiya personeli var. Bunların da sadece bir kısmının patlama bölgesinde olduğu söyleniyor." dedi.
MAHSUR KALAN 1 KİŞİ KURTARILDI
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ İNCİ A HABER'DE: DEPREM OLDU SANDIK
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya'da makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İnci, "Burada çok büyük bir patlama oldu, deprem oldu sandık. Bu patlama daha önce havai fişek patlamasında olmuştu. Bu bizim için ikinci büyüklükte bir patlama olmuş oldu. İçeride hala insanlarımız var. 23 tane hastaneye götürülen yaralılarımız var. Yangın zaman zaman alevleniyoruz ancak nispeten kontrol altına alındı. Ben yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bütün ekipler, siyasiler bölgede çalışmalar yürütüyorlar. Fabrika tamamen bitti denecek duruma geldi" dedi.
HENDEK BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE
Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Sakarya'da yaşanan patlamaya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Püsküllü, "Şu an bütün ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar hastaneye sevk edildi. İçeride de çalışmalar devam ediyor. Ancak içeride yaralıların olup olmadığını bizler de bilmiyoruz." dedi.
Öte yandan Püsküllü yangının herhangi bir fabrikaya sıçramadığını dile getirdi.
SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR İLK BİLGİLERİ A HABER'DE AKTARDI
Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, patlamaya ilişkin ilk bilgileri A Haber'de aktardı.
Alemdar yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, kardeşlerimizden yaralananlar var. Çatı katında patlama olduğuna yönelik bir bilgimiz var. Ancak sebebi ile ilgili içeride yangın devam ettiği için tespitlerimizi yapamıyoruz. 10 tane ekibimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bütün ekiplerimiz olaya müdahale ediyor.
Fabrikalara ve ormana sıçraması gibi durum söz konusu olmayacak. Ormana ciddi bir yayılma sureti olmamak üzere sirayet etti ancak bunu da önleyeceğiz." dedi.
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