Sakarya'da fabrikada patlama: 23 yaralı! Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

14:21 15 Eylül 2024

Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, patlamaya ilişkin ilk bilgileri A Haber'de aktardı.

Alemdar yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, kardeşlerimizden yaralananlar var. Çatı katında patlama olduğuna yönelik bir bilgimiz var. Ancak sebebi ile ilgili içeride yangın devam ettiği için tespitlerimizi yapamıyoruz. 10 tane ekibimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bütün ekiplerimiz olaya müdahale ediyor.

Fabrikalara ve ormana sıçraması gibi durum söz konusu olmayacak. Ormana ciddi bir yayılma sureti olmamak üzere sirayet etti ancak bunu da önleyeceğiz." dedi.