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Adana'da deprem! Vali Köşger A Haber'de açıkladı: Olumsuz bir durum yok

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 20:15 Güncelleme: 27.10.2024 21:03
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AFAD, Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sarsıntının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı." ifadelerini kullandı. Adana Valisi Köşger, A Haber'de an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.

AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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20:47 27 Ekim 2024

AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 20.07’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

20:46 27 Ekim 2024

ARTÇILAR SÜRÜYOR

20:36 27 Ekim 2024

ADANA VALİSİ A HABER'DE

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, A Haber'de konuştu: Adana'da merkezdeyiz. Ben hissetmedim, hisseden arkadaşlarımız olmuş. Kozan'da herhangi bir mal ve can kaybı yok. Kırsalda bir sıkıntı olup olmadığına bakılıyor. Olumsuz bir durum yok.

20:31 27 Ekim 2024

UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR OLABİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bunlar artçı depremler değil. Yeni fayzonlar üzerindeki yeni depremler. 5 büyüklüğünden sonra gelecek depremlerin bunların artçısı olarak kabul etmek gerekir. Teorik olarak 4 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir.

20:27 27 Ekim 2024

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

20:22 27 Ekim 2024

ADANA VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

20:20 27 Ekim 2024

ADANA'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2024-10-27

Saat:20:07:09 TSİ

Enlem:37.65694 N

Boylam:35.93833 E

Derinlik:20.13 km

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