Adana'da deprem! Vali Köşger A Haber'de açıkladı: Olumsuz bir durum yok
AFAD, Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sarsıntının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı." ifadelerini kullandı. Adana Valisi Köşger, A Haber'de an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.
AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
AFAD, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 20.07’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
ADANA VALİSİ A HABER'DE
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, A Haber'de konuştu: Adana'da merkezdeyiz. Ben hissetmedim, hisseden arkadaşlarımız olmuş. Kozan'da herhangi bir mal ve can kaybı yok. Kırsalda bir sıkıntı olup olmadığına bakılıyor. Olumsuz bir durum yok.
UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR OLABİLİR
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bunlar artçı depremler değil. Yeni fayzonlar üzerindeki yeni depremler. 5 büyüklüğünden sonra gelecek depremlerin bunların artçısı olarak kabul etmek gerekir. Teorik olarak 4 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir.
BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
ADANA VALİSİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.
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