CANLI HAVA DURUMU | İstanbul dahil 34 kente sarı uyarı! Balkanlardan geldi: Sağanak, çöl tozu, fırtına...
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminleri doğrultusunda Batı Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 34 il için “sarı” meteorolojik uyarı verildiği belirtildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin birçok bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle bazı bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, yer yer kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Ayrıca rüzgarın yer yer fırtına şiddetine ulaşması ve toz taşınımı gibi meteorolojik olaylar da gündemde.
İşte bölge bölge 26 Mayıs anbean hava durumu gelişmeleri....
METEOROLOJİ'DEN 34 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Uyarı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de yer alıyor.
YAĞIŞLAR BUGÜN İTİBARİYLE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Meteoroloji’nin yayımladığı son tahmin raporuna göre, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’nin batısı ile Ege ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar başladı.
Yağışların, özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru etkisini yitirmeye başlayacak olan sağanaklar, gün boyunca ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.
BALKANLAR'DAN GELEN SERİN HAVA ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli bir sağanak yağış uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre, bölgede bu sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un açıklamasında, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen basınç sistemi ile Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisine girdiği belirtildi. Bu durumun aralıklarla sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak geçişlerine neden olacağı vurgulandı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara: Bugün öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak, gün boyu etkisini sürdürecek. Salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar bugün 29, salı 22, çarşamba 24 derece civarında olacak.
İstanbul: Bugün sağanak yağış yerel olarak kuvvetli olabilir. Salı günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Önümüzdeki üç gün sıcaklıklar 20-22 derece arasında değişecek.
İzmir: Bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri yağışlar ara verecek. Sıcaklıklar pazartesi 24, salı 26, çarşamba ise 27 derece olarak öngörülüyor.
TOZ TAŞINIMI VE ÇAMUR YAĞIŞI RİSKİ
Meteorolojik verilere göre, Marmara’nın doğusu başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, özellikle yağışla birleştiğinde çamur şeklinde yağışlara yol açabilir. Görüş mesafesinde azalma, solunum yollarında hassasiyet gibi etkiler yaratabilecek bu doğa olayına karşı da dikkatli olunması istendi.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR
Yapılan açıklamada ayrıca rüzgarın, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına şeklinde (saatte 40-70 km) eseceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yinelendi.
HAVA SICAKLIĞI TRAKYA VE KIYI EGE’DE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının Trakya ve Kıyı Ege’de belirgin şekilde azalması, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve özellikle yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireylerin dış etkenlere karşı korunmaları tavsiye ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış: Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli.
Kuvvetli Rüzgar: Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Toz Taşınımı: Marmara, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, dolu ve çamur yağışına karşı dikkatli olunmalı.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ’NDE SAĞANAK YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda, özellikle sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.
İstanbul: Sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Edirne ve Kırklareli: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.
Balıkesir: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
İÇ ANADOLU’DA SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGARLAR
İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas dışındaki diğer illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde bu yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olabilir. Bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi var. Toz taşınımı da dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör.
Ankara: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Eskişehir: Öğle saatlerinde kuvvetli yağış riski mevcut.
Konya ve Nevşehir: Öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR
Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sinop hariç bölgenin diğer illerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar fırtına şiddetine ulaşabilir ve toz taşınımı bölge genelinde etkili olabilir.
Bolu, Kastamonu, Zonguldak: Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Sinop: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.
Amasya: Akşam saatlerinde yerel sağanak yağış görülecek.
EGE BÖLGESİ: SAĞANAK VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Ege’de hava parçalı ve çok bulutlu geçerken, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde kuvvetli rüzgarlar esecek. Toz taşınımı da bölge için uyarı niteliğinde.
İzmir: Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış riski bulunuyor.
Denizli ve Muğla: Aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE SAĞANAK VE TOZ TAŞINIMI
Akdeniz’de Batı ve Orta kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Rüzgar, özellikle Batı Akdeniz iç kesimlerinde fırtına şiddetine ulaşabilir. Bölge genelinde toz taşınımı da devam ediyor.
Antalya: Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Adana ve Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, yağış riski düşük.
Isparta: Yerel sağanak yağışlar etkili olacak.
DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek, özellikle doğu kesimlerinde bulutlanma artacak. Batı kesimlerinde toz taşınımı etkili olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı az bulutlu hava hakim, toz taşınımı devam edecek.
Erzurum, Kars, Van: Parçalı ve az bulutlu.
Malatya: Parçalı bulutlu.
Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt: Az bulutlu ve tozlu hava şartları bekleniyor.
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- CANLI HAVA DURUMU | İstanbul dahil 34 kente sarı uyarı! Balkanlardan geldi: Sağanak, çöl tozu, fırtına...
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