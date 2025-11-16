CANLI | Böcek ailesinin ölümünde ihmaller zinciri! Otel sahibi ve çalışanına tutuklama talebi
Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih’te prosedüre aykırı şekilde ilaçlanan bir otelde konaklayan aileden anne, baba ve iki çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin dört kişi daha tutuklandı. Sevk yazısı, olayla ilgili korkunç ihmalleri ortaya koydu. Buna göre ilaç kokusundan rahatsız olan otel çalışanları, durumu misafirlerden gizledi. Soruşturma kapsamında haklarında arama kararı çıkarılan otel sahibi ile bir çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Günler sonra yoğun bakımdaki baba da hayatını kaybetti.
OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SEVK EDİLDİ
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından tekrar gözaltına alınan otel sahibi ve bir çalışanı, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilmişti.
Hakimlik, ilaçlama şirketi sahibi Z.K. ile ilaçlama şirket çalışanları D.C., S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı vermişti. Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, simitçi olan M.K. hakkında da adli kontrol şartı ile serbest kararı bırakılma kararı verilmişti.
Soruşturma devam ederken adli kontrol şartı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
BÖCEK AİLESİNİ ÖLÜME GÖTÜREN İLAÇLAMA ANLARI A HABER'DE!
Olaya ilişkin soruşturma sürerken ilaçlama şirketi çalışanı ve otelde ilaçlamayı yapan D.C'nin otele giriş çıkış görüntüleri ve ilaçlama anları A Haber'de Gece Ajansı programında yayınlandı. İşte o anlar...
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
"OTELİN KAPISINI KİLİTLEYEREK KEBAPÇIYA GİTTİM"
Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesi ve şüpheliler hakkındaki sevk yazısı ortaya çıktı.
'15-20 DAKİKA SONRA DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE BİR AMBULANS GÖRDÜM'
Otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde "Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde müfettişler tarafından çağrılmalar üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10 Kasım günü saat 08.30'da otelin resepsiyonunda çalışanımla başladım. Aynı gün saat 11.00 sıralarında Böcek ailesi ile otelde karşılaştık. Kendileriyle kısa muhabbetimiz oldu. Ben saat 15.00 civarında mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım. Ben otele 12 Kasım günü saat 08.30 sıralarında otelde çalışmak için geldim. O esnada Eyüp O. çalışıyordu. 12 Kasım günü yine saat 10.00 - 11.00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek odalarının kapıları ilaçlama nedeni ile bantlandığı, saat 11.00 sıralarında Servet Böcek'e çıkıp odasının temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca hastaneye gideceklerini, bir şeyler yediklerini ve midelerinin bulandığını söylediler. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu bildiğim için söyleyerek benimle birlikte gitmelerini istedim. Mesaimin bitmesi üzerine evime geçtim. Temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler. Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim. Aynı gün akşam saat 20.30 sıralarında kabul yeri görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı, acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Sevk yazısında, Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım günü DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli Doğan C.'nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı, ilaçlama işleminin Serkan K. sorumluluğunda Doğan C. tarafından yapıldığı, Zeki K.'nin ise ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu Doğan C., Serkan K., Zeki K. isimli kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerinin değerlendirildiği, Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin Hakan O. olduğu, R.B ve M.M.U.D.C'nin otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, Hakan O.'nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli ilaçlama şirketine ilaçlama işlemi yaptırdığı, resepsiyon görevlisi olarak görev yapan M.M.U.D.C'nin ilk alınan bilgi sahibi ifadesinde 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını söylemesine karşın, şüpheli olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği, ayrıca ifadesinde otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü söylediği, kamera görüntülerinde vefat eden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu esnada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı, Yine resepsiyon görevlisi olarak görev yapan R.B'nin 12 Kasım günü akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyerek M.M.U.D.C'yi aradığı ve yerine işe gelmesini istediği, daha sonraki ifadelerinde ise aslında rahatsızlanmadığını, arkadaşı ile görüşmek için yalan söylediğini beyan ettiği, M.M.U.D.C'nin bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde ilaçlama yapılan odadan ilaç kokusu gelmesi üzerine rahatsızlık duyarak dışarı çıktığını söylediği dikkate alındığında, Rustemsha Batyrov isimli şahsın ilaç kokusundan rahatsızlanmış olabileceği yönündeki beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu yazıldı. Ayrıca yine aynı otelde konaklayan M.T, F.R., A.H. isimli kişilerin 15 Kasım günü zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiklerinin tespit edildiği yazıldı.
İŞTE OTELDE KİLİTLİ KALINAN O ANLAR!
Zehirlenen Böcek ailesinin fenalaştıktan sonra otelde kilitli kaldığı ve baba Servet Böcek'in 6 dakika boyunca otelin ana kapısını açmaya çalışıp çağırdığı ambulansa ulaşmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı.
ÖLÜME GÖTÜREN İHMAL! OTEL KAPISINI KİLİTLEYİP GİTMİŞLER
Öte yandan tutuklamalara ilişkin detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
İLAÇLAMA İÇİN SERTİFİKA KAYITLARI YOK!
Sevk yazısında olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım 2025 günü DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C.’nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı, ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, şüpheli Z.K.’nın ise ilaçlama şirketinin sahip olduğu ve ilaçlama işleminden sorumlu D.C., S.K., Z.K.’nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri aktarıldı.
ŞÜPHELİ İFADELER!
Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin H.O. olduğu, R,B. ve M.M.U.D.C isimli şahısların yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıklarının belirtildiği sevk yazısında, H.O.’nun yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan ilaçlama şirketine ilaçlama işlemi yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, M.M.U.D.C’nin ilk alınan bilgi sahibi ifadesinde 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu, otel dışına çıktığını söylemesine karşılık şüpheli ifadesinde ise ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği kaydedildi.
SERVET BÖCEK'İN KAPININ KİLİTLİ OLMASINDAN KAYNAKLI DIŞARI ÇIKAMAMIŞ
Ayrıca sevk yazısında, şüpheli M.M.U.D.C’nin otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü söylediği, kamera görüntülerinde de vefat eden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıtığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu esnada şüphelinin gelerek kapıyı açtığı, dolayısıyla dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği ifade edildi.
Sevk yazısında, resepsiyon görevlisi olarak görev yapan R.B.'nin ise 12 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde rahatsızlandığını söyleyerek M.M.U.D.C’yi aradığı ve yerine işe gelmesini istediği, daha sonraki ifadelerinde ise aslında rahatsızlanmadığını ve arkadaşı ile görüşmek için yalan söylediğini beyan ettiğinin belirtildiği. Sevk yazısında, R.B.'nin ilaç kokusundan rahatsızlanmış olabileceği, resepsiyon olarak çalıştığı iş yerinde gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği kaydedildi. Sevk yazısında ayrıca, aynı otelde konaklayan Mustafa T., Fakri R. ve Ayoub H. isimli şahısların 15 Kasım'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildiklerinin tespit edildiği aktarıldı.
SORUŞTURMADA 4 TUTUKLAMA
ŞÜPHELİLERİN SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
"İLAÇLAMA YAPILDIĞINDA İSTANBUL’DA DEĞİLDİM"
İlaçlama firmasının sahibinin oğlu Serkan K. savcılıktaki ifadesinde, "İlaç Firması babam Zeki K.'ye aittir. Benim bu şirkette herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Sadece şirket babamın olduğu için şirket üzerinden SGK girişim bulunmaktadır. Yaklaşık 4-5 ay kadar önce babamla aramızda anlaşmazlık çıktı. Ben bunun üzerine Fatsa’ya taşındım. İlaçlama yapıldığı tarihte ben Fatsa’da bulunuyordum. 14 Kasım günü ailemi ziyaret etmek amacıyla İstanbul’a geldim. 15 Kasım günü sabah saat 08.30 sıralarında babam Zeki K.'nin yanında çalışan Doğan C. beni aradı. Bir otelde yapmış olduğu ilaçlama işlemi nedeniyle polisin kendisini çağırdığını, aracının olmadığını, benim kendisini götürmemi istedi. Ben de kendisini Fatih’te bulunan otelin olduğu yere götürdüm. Burada polis ekipleri inceleme yapıyordu. Doğan C. yanında bulunan ilaç örneklerini polislere verdi. Benim yapılan ilaçlama işlemi ile herhangi bir alakam yoktur. İlaçlama yapıldığı gün İstanbul’da değildim’ ifadelerini kullandı.
"DOĞAN’I YÖNLENDİRDİM"
İlaçlama firması sahibi Zeki K., ‘Üzerime kayıtlı İlaçlama Şirketi bana aittir. Ben bu şirketi yaklaşık 6-7 yıl önce kurdum. Genellikle özel işletmelere ve ikametlere hizmet veririz. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Ayrıca şu anda ismini hatırlamadığım, yaklaşık 1 aydır yanımda çalışan bir kişi daha vardır. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar. Bu ilaçlama işlemlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Ben bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. Başka bir bilgim yoktur. Bu ilaçlardan başka ilaç kullanmayız. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları tam olarak nereden aldığımızı hatırlamıyorum. 11 Kasım günü bana bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini, otelin bir odasında böcek olduğunu, böcekler için ilaçlama yaptıracaklarını söyledi. Ben de bunun üzerine Doğan C’yi yönlendirdim. Doğan tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben Doğan’ın hangi otele dahi gittiğini bilmiyorum. 15 Kasım günü Doğan beni arayarak polislerin kendisini çağırdığını, ilaçlama yaptığı yerde zehirlenme olayı olduğunu söyledi. Doğan ve Serkan gözaltına alındığını öğrenince ben de karakola gittim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur’ dedi.
"SORUMLULUK İLAÇLAMA ŞİRKETİNE AİTTİR"
Otel işletmecisi Hakan O., ‘Ben oteli yaklaşık 5-6 ay önce devir aldım. Ben şeker hastası olduğum için bacağımda rahatsızlık vardır. Bu nedenle yaklaşık 3 aydır otele gidemiyorum. Bu süreçte otelle ilgili bütün işlemleri otel müdürü Halil D. yapar. Halil 10 Kasım günü beni arayarak otelin 101 numaralı odasından böcek şikayeti geldiğini söyledi. Ben de kendisine ilaçlama firmasını çağırmasını söyledim. Halil, benden aldığı talimatla daha önceden de ilaçlama işlemi yaptırdığımız şirketin sahibi ile iletişime geçmiş. Bunun sonucunda 11 Kasım günü 101 numaralı odada ilaçlama işlemi yapılmıştır. İlaçlama şirketi işlerini bitirdikten sonra oda yaklaşık 2-3 gün boyunca kapalı kalır. Sonrasında temizleme işlemi yapılarak kullanıma açılır. Benim ve çalışanlarımın ilaçlama işlemi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı firmaya ağustos ayında da ilaçlama yaptırmıştık. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Ben bu firmaya ilaçlama konusunda yetkili olup olmadıklarına dair herhangi bir sertifika sormadım. Olayda vefat edenler otelin 202 numaralı odasında konaklıyorlardı. Benim yaşanan olayda kusurum yoktur. Ölen şahısların ilaç zehirlenmesi sonucu öldüğüne kanaat getirilse bile sorumluluk bu ilaçlama işlemini yapan şirkete aittir’ şeklinde konuştu.
"İLAÇLAMA İŞLEMİNE İLİŞKİN SERTİFİKAM YOK"
İlaçlama yetkilisi Doğan C, ‘İlaçlama Şirketi’nde yaklaşık 2-3 aydır çalışmaktayım. Bu şirketin yetkilisi Zeki K.’dir. Olayın meydana geldiği otelde 2025 yılı ağustos ayında ilaçlama yapmıştım. Son olarak 11 Kasım günü saat 12.00 sıralarında şirkete ait telefondan gelen mesaj üzerine saat 16.00 sıralarında ilaçlama yapmak için otele gittim. Buradaki görevli bana ilaçlama yapılacak odayı gösterdi. Kapıyı görevli açtı. Ben de ilaçlama işlemine başladım. İlaçlama işlemi esnasında Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları kullandım. Bu ilaçlar suyla karıştırılarak ilaçlama işlemine karıştırıp püskürtme yoluyla kullanılır. Ayrıca oda içerisinde belli aralıklarla tahmini olarak 16-17 bölgeye “filit jel” isimli böcek ilacını kullandım. Bu ilaç jel kıvamındadır ve böceklerin bu ilacı yemesi için belirli aralıklarla odanın içerisine konulur. Ben ilaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bantla kapattım. İlaçlama yaptıktan sonra da odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldım. Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten bana sertifikaya gerek olmadığını söyledi. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur’ ifadelerini kullandı
6 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, şüpheliler H.O, D.C, Z.K, S.K, R.B. ve M.M.U.D.C. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Şüpheli M.K. hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusuna birazdan başlanacak.
MEZARDA BULUŞTULAR
ŞÜPHELİLERİN İLK İFADELERİ A HABER'DE
Soruşturmanın seyrini değiştiren ilk kritik gelişme, Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen raporla yaşandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gıda zehirlenmesi ihtimalinin bu raporla zayıfladığını ve şüphelerin başka bir noktada yoğunlaştığını belirtti.
Ramazan Almaçayır: "Aslında başlıkta sır perdesi aralandı mı dedik. Sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Gurbetçi ailenin ölümüyle ilgili olarak olağan şüpheliler tek tek elenmeye başlandı. Midye, kokoreç vesaire, kumpir bunlarla ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi vardı. Onlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nden bir rapor bekleniyordu, o rapor geldi. Gıdalarla ilgili olarak alınan numunelerde herhangi bir sorun olmadığı, yani gıdalardaki o numunelerin temiz çıktığı ortaya çıktı."
"EĞİTİMİM YOK, SERTİFİKAM YOK, HAVALANDIRMAYI BANTLADIM!"
Tüm şüphelerin odaklandığı ilaçlama firmasının sahibi ve işlemi yapan çalışanın emniyetteki ifadeleri ise skandalı gözler önüne serdi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, ifadelerdeki çelişkileri ve ihmaller zincirini tek tek anlattı.
Mustafa Kadir Mercan: "Şirket sahibi diyor ki; ben işi bilmeyen, herhangi bir kimseyi, sertifikası olmayan herhangi bir kimseyi işe almıyorum. Fakat ilaçlamayı yapan kişi DC ise, 'İş yerine başladığım zamanlar şirket yetkilileri tarafından ilaçlama eğitimi aldım' diyor. Bu kişinin hem sertifikası yok... İlaçlamada kullanılan iki maddeyi söylüyor ve bunların birbirine karıştırılarak ilaçlamanın yapıldığını söylüyor. İş sırasında yalnızca toz maskesi kullandığını söylüyor ve ifadesindeki önemli kısımlardan biri de, 'İlaç kokusunun dağılması için tuvalet havalandırmasını bantladım.' Yani hem tuvalet havalandırmasını bantlıyor, hem kapının altlarını bantlıyor."
ZEHİR AİLENİN KALDIĞI ODANIN ALT KATINA SIKILMIŞ!
Ramazan Almaçayır, ifadelerden yola çıkarak soruşturmadaki en çarpıcı detayı A Haber ekranlarında paylaştı. İlaçlamanın, ailenin konakladığı odaya değil, doğrudan alt katındaki odaya yapıldığı ortaya çıktı.
Ramazan Almaçayır: "Şöyle bir düzeltme yapalım isterseniz... Ailenin kaldığı oda 201 numaralı oda. Adli Tıp'ın ön raporunda, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın, ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında... Yani ailenin kaldığı odada bir ilaçlama değil. 101 numaralı oda, orası ayrı bir yer ama ailenin kaldığı odanın alt katı."
"SORUMLULAR ORTAYA ÇIKACAK!"
Almaçayır, yaşanan trajedinin ardından sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirterek, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve adaletin tecelli edeceğini vurguladı.
Ramazan Almaçayır: "Biz sebeplerini, sonuçlarını konuşuyoruz ama dört kişilik bir aile böylesine trajik bir olayda, bir faciada hayatını kaybetti. Kimin sorumluluğu, bu konuyla ilgili bir dahli varsa, bu soruşturma kapsamında halihazırda ortaya çıkacak ve hukuki olarak gereken karşılığını görecektir. Zaten tüm Türkiye'nin de beklentisi bu yönde."
7 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olayda soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü dün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
"YİYECEKLERDE UYGUNSUZ MADDE YOK"
Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yiyecek ve içeceklere ilişkin rapor hazırlandı.
Soruşturma kapsamında ailenin zehirlenme olayından önce yemek yedikleri işletmelerden analiz yaptırılmak üzere numune aldırılmış, numunelerin İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti.
Analiz sonuçlarının düzenlenerek rapor hazırlandı. Raporda, ailenin yediği yemek ve içeceklerden alınan örneklerde herhangi bir uygunsuz madde tespit edilmediği kaydedildi.
HASTANENİN İHMALİ VAR MI?
Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptığı açıklamada "Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı, soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.
"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu talihsiz olay her yönleriyle araştırılıyor. Zirai ilaçlar reçete ile anılacak.
ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Böcek ailesinin ölümü ile ilgili Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Buna göre zehirlenmenin "kimyasal madde" kaynaklı olduğu belirtildi.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olayla ilgili detayları açıkladı. Mercan, ilaçlama yapan firma yetkililerinin ifadelerini aktarırken, firma sahibinin 6 yıldır faaliyet gösterdiklerini söylediğini belirtti. A Haber muhabiri, "Kendisinin ilaçlama yapmadığını, uygulamaları çalışan Doğan C.'nin yaptığını söylüyor. Aynı zamanda emekli olduğunu, öncesinde inşaat işçisi olduğunu ve sonrasında bu işe girdiğini aktarıyor. İlaçlamada kullanılan iki farklı maddeden bahsediyor ve bu iki maddeyi, iki maddeyi birleştirerek ilaçlamanın yapıldığını söylüyor. Ancak tedarik yerini hatırlamadığını ifade ediyor." dedi.
Firma sahibinin şirketin ilk açıldığında denetim yapıldığını söylediği öğrenilirken, ilaçlama eğitimi ve sertifikalarının olmadığı belirtildi. Firma sahibi ifadesinde "bilgiye dayalı uygulama" yaptıklarını söyledi.
Firmanın işe aldığı kişilere yetki belgesi sorduğu iddia edilirken, ilaçlama yapan işçi ise herhangi bir belgesi olmadığını ayrıca DSS isimli ilaçlama firmasından da bir eğitim almadığını belirtti. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, ifadelerin birbiriyle çeliştiğine vurgu yaparken "İki ismin vermiş olduğu ifadeler de çelişkili. Hem ilaç firmasının sahibinin hem de ilaçlamayı yapan kişinin vermiş olduğu ifadeler çelişkili. Çünkü ikisi de farklı şeyleri söylüyor." ifadelerini kullandı.
4 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin Savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım'da ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin Savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüphelilerden kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi E.E. ifadesinde, "İş yeri bana aittir ancak çocuklarım işletmesini yapar. Ben geceleri saat 23.00’dan sonra ertesi sabah 04.00-05.00’a kadar orada kalmaktayım. Dükkanda bulunduğum sırada siparişler veya bu siparişlerin hazırlanmasıyla herhangi bir şekilde ilgilenmiyorum. İş yerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri dükkana satan firmalar kendileri getiriyor. Biz sadece ödemesini yapıyoruz. Daha önce belirtmiş olduğum firmadan alınan tavuk, sucuk ve kaşarı bazen kızım bazen de ben alıyorum. İş yerime ailenin geldiği esnada ben yoktum. Aile ürünlerden yemişler herhangi bir içecek içmemişler. Dosyaya bu aşamada adisyon sunulmadı ama sistemde bulunuyor olması lazım. Aynı ürünleri günlük 300-400 farklı kişiye vermekteyiz. Bu zamana kadar herhangi bir şikayet olmadı. Ürünlerin hijyenine dikkat etmekteyiz. Hatta bu olaydan 1 hafta öncesine kadar bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular. Zehirlenme olayı ile herhangi bir alakam olmadığını düşünüyorum. Aynı iş yerinde aileden önce kızımın aynı kokoreçten yediği görülmektedir" ifadelerini kullandı.
"BU OLAYI ÖĞRENDİKTEN SONRA İŞ YERİMDE BULUNAN MEŞRUBAT ÜRÜNLERİNİ KENDİM VE ÇALIŞANLARIM İLE BİRLİKTE KONTROL ETTİM"
Kafe işletme sahibi F.M.O. ise ifadesinde olay anına ilişkin kamera görüntülerini ve müşteri adisyonunu dosyaya sunduklarını söyleyerek, "Görüntüden anlaşıldığı üzere çayları anne ve baba, kolayı ise çocuklar içti. İş yerimde herhangi bir yiyecek ve tatlı tüketmediler. Bu olayı öğrendikten sonra iş yerimde bulunan meşrubat ürünlerini kendim ve çalışanlarım ile birlikte kontrol ettim. Ayrıca ilçe tarımdan gelip numune bile almışlar. Günlük iş yerimde 150-200 kadar adisyon olur. Çay, kahve ve kapalı ürünler sirkülasyon fazla olduğu için her zaman tazedir. Meydana gelen olayla herhangi bir ilgim olmadığını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum’’ dedi.
"LOKUMDAN AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 200 MÜŞTERİYE SATTIĞIMIZ OLMUŞTUR"
Olayda dükkan içerisinde çocukların herhangi bir ürün yemediklerini belirten lokumcu sahibi şüpheli F.T., "Ayrıca anne babasına ikram ettiğim nar çayından içmediler. Lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 müşteriye sattığımız olmuştur. Satın almayan 200 müşteriye de bu lokumdan tattırmışızdır. Bu olayda müşteri karışık lokumdan satın almıştı. Bizim lokumlarımız paketinden açılır bittikçe tezgah önünde yenileri ile değiştirilir. Haftada bir kere de aynı lokumun yenilerini sipariş ederiz. Aynı lokumu bizim gibi diğer esnaflar da satmaktadır. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Meydana gelen ölüm olayı ile bağlantım olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
"5 SENEDİR MİDYE SATIYORUM, BU ZAMANA KADAR BENZER OLAYLA KESİNLİKLE KARŞILAŞMADIM"
Olay günü halasının oğlunun tezgahında çalıştığını belirten Y.D., "F.A. isimli kişiden bin 50 adet midye almıştım, gün içerisinde aynı midyelerden aşağı yukarı 10 adet yemişimdir. Midye yiyen aileye 1 porsiyon midye verdim. Midyeyi adamla kadının yediğini gördüm, çocukların yiyip yemediklerini görmedim. 5 senedir midye satıyorum, bu zamana kadar benzer olayla kesinlikle karşılaşmadım. Aynı tezgahtan arkadaşlarım dahi yiyorlar. Kimsenin bir şikayeti olmamıştır. Meydana gelen bu olayla ilgili herhangi bir bağlantımın olmadığını düşünüyorum" diye belirtti.
ADLİ TIP'TAN İLK RAPOR
Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.
YAPILAN ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ İŞLEMLERİ
1) Çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’e Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesince 13 Kasım 2025 tarihinde ölü muayene ve otopsi işlemi yapılmış olup;
Harici muayenelerinde; ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmemiştir.
Otopsilerinde mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklık dışında belirgin bulgu izlenmemiştir.
2) Anne Çiğdem Böcek’e Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesince 14 Kasım 2025 tarihinde ölü muayene ve otopsi işlemi yapılmış olup;
Harici muayenesinde; ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmemiştir.
Otopsisinde mide duvarında noktasal ülser alanlar ve mide duvarında (submukozal) yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmemiştir.
SONUÇ
1. Anne ve çocuklardan otopsi esnasında alınan örnekler Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup,
Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir.
2. Anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği ile yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup,
Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir.
3. Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görür olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların;
a. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi,
b. Daha düşük olasılıkla da tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi
neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.
Ancak anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin;
Patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir.
4. Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri ve kutuları;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilmiş olup kimyasal içerikleri Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince incelenecektir.
5. Laboratuvar sonucu beklenen ilgili Kurum ve Birimler;
a) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı,
b) Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul (Florya) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü,
c) İçişleri Bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü ortam havasından kimyasal gaz analizi,
d) Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Laboratuvarı,
e) Morg İhtisas Dairesi Histopatolojik İncelemeler Şubesi ve Mikrobiyoloji Laboratuvarınca ilgili incelemelere devam etmekte olup,
28 Kasım 2025 tarihi itibariyle laboratuvar sonuçlarının raporlanması planlanmaktadır.
İlk raporun açıklanmasının ardından muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan, ön raporun detaylarını paylaştı.
Muhabirimiz Mercan’ın açıklamaları şöyle:
"Aslında, Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu ikinci bir karar bu, ikinci bir ön otopsi kararı. İlk ön otopside vermiş olduğu bilgi notunda, annenin midesinde küçük küçük kanamaların olduğunu söylemişti. İkinci bilgi notunda da, senin de söylemiş olduğun gibi, öncelikli bulgu, böcek ailesinin kimyasal madde zehirlenmesinden dolayı ölmüş olabileceği yönünde.
Fakat nihai karar, Adli Tıp Kurumu'nun yine yapacağı incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Henüz daha kesin bir şeyin olmadığını söyleyelim.
Fakat büyük şüphe duyulan şey o zehirlenmeydi. Hem kamuoyunda hem de uzmanlar tarafından söylenen oydu; bu ilaçlamadan dolayı bir zehirlenmenin yaşandığını söylüyordu uzmanlar. Nitekim de, Adli Tıp Kurumu'na göre öncelikli bulgu böcek ailesinin kimyasal madde zehirlenmesinden dolayı ölmüş olabileceği yönünde. İlerleyen günlerde de nihai kararını yine Adli Tıp Kurumu verecektir."
BÖCEK AİLESİNİN TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı.
Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ise dün hayatını kaybetti.
AİLENİN TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin otelde rahatsızlandıktan sonra taksi ile hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan anne ve çocukların halsiz olduğu, babanın ise telaşlı olduğu, çocuklardan birinin annesinin uzattığı poşete kustuğu görülüyor.
İLAÇLAMAYI YAPAN KİŞİNİN İFADESİNE A HABER ULAŞTI
Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlamayı yapan kişinin ifadesine A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında ifadedeki detayları açıkladı. Karataş, ilaçlayan kişinin "2 kapak ilaç kullandım." dediğini belirtti.
Karataş, "3 kişi çalışıyorlar. Baba, oğlu ve yanında bir çalışan. Bunlar öyle Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş profesyonel uzmanlar falan da değiller. Bu ilaçlamayı nasıl yaptınız diye sorulduğunda, baba ve oğlu biz gitmedik çalışan kişiyi gönderdik diyorlar. Buraya giden kişi de ben iki ayrı ilaç kullandım ve iki kapak ilaç kullandım diyor." ifadelerini kullandı.
A Haber muhabiri Karataş, firma çalışanının ifadesinde şunları söylediğini de aktardı:
Onları içine koydum ardından da ilaçlamayı gerçekleştirdim diyor. İlaçlamayı yaptım her tarafı kapattım ve birçok yeri de dışarıya havanın sızmaması için kapattım diyor.
CENAZESİ TESLİM ALINDI
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Servet Böcek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca teslim alındı.
Fatih'te konakladıkları otelden zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken dün hayatını kaybeden Servet Böcek'in otopsi işlemleri tamamlandı.
Yenibosnada'ki Adli Tıp Kurumu'na gelen Böcek ailesinin yakınları, cenazeyi teslim aldı.
Afyonkarahisar'a götürülecek cenazenin Bolvadin ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
GIDA DEĞİL 'TAHTA KURUSU İLACI' MI ÖLDÜRDÜ?
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında şüpheler yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği üzerinde yoğunlaştı.
ALÜMİNYUM FOSFİT ARANACAK
Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahtakurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor.
Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan alüminyum fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.
BABA BÖCEK'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDA
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken adli sevk yazısı yayınlandı.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNE DAİR SOMUT DELİLLER BULUNDU
Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçunun gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli suç şüphesine dair somut deliler bulunduğu ifade edildi.
Yazıda, şüpheli E.E'nin G. K. isimli işletmesinden ve şüpheli Y.D'nin midye tezgahında mevcut olayla ilgili tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık bir buçuk gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle, alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı ifade edildi.
KAFE, KURUYEMİŞ BAHARAT DÜKKANI
Şüpheli F.M.O'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedilen yazıda, aynı aileden 3 kişinin öldüğü ve halen tedavi altında bulunan müşteki Servet Böcek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiği, dosyada soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.
Yazıda, şüphelilerin beyanı, üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, işlenen suçun yasal tanımında öngörülen cezanın alt sınırından uzaklaşılarak temel cezanın belirlenebilecek olması, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları gerek 5271 sayılı CMK hükümleri dikkate alındığında şüphelilerin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edildi.
Anayasanın ölçülülük ilkesi gözetildiğinde, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheliler açısından yetersiz kalacağı aktarılan yazıda, şüphelilerin ayrı ayrı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.
TUTUKLANDILAR
Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen; Midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe sahibi tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
FACİANIN NEDENİ NE? OLAYIN PERDE ARKASINI A HABER AKTARDI
Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ile iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ağır yaralı baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada Baba Böcek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, olayla ilgili detayları aktardı.
Ahmet Nazif Vural'ın açıklaması şöyle:
"Servet Böcek de ailesinin geri kalanı gibi, yaşanan zehirlenme faciasında hayatını kaybetti. Böylece Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen dört kişilik Böcek ailesinden kurtulan olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek sürüyor. Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan dördünün adliyeye sevk edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletileceğini vurguladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu sabah yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece önce iki çocuk, ardından entübe edilen anne Çiğdem Böcek’in ölümünün ardından ailenin son ferdi de kurtarılamamış oldu.
Peki süreç nasıl başladı? Almanya’dan 6 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otele yerleşen Böcek ailesi, şehrin gezilecek yerlerini dolaştıktan sonra Ortaköy’e gitti. Burada midye ve başka sokak lezzetleri tükettikleri, ardından bir restoranda yemek yedikleri belirtiliyor.
Aile, özellikle çocuklarda başlayan kusma ve mide bulantısı şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu, ardından yeniden otele döndü. Durum ağırlaşınca tekrar hastaneye kaldırıldılar; ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadılar.
Zehirlenmeye neyin yol açtığı hâlâ kesinleşmedi. İki ihtimal üzerinde duruluyor:
– Ailenin konakladığı otelde, aile gelmeden dört gün önce yapılan ilaçlama,
– Ortaköy’de tükettikleri midye ve diğer sokak ürünleri.
Bu kapsamda otelde çalışma yürüten iki kişinin de benzer semptomlarla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Otel yönetimi ise aile üyelerinin otele zaten rahatsız şekilde giriş yaptığını öne sürüyor ve kapalı su dışında herhangi bir gıda servis edilmediğini savunuyor.
Otel mühürlenirken, Böcek ailesinin alışveriş yaptığı ve yemek yediği Ortaköy’deki işletmeler de tedbir amaçlı kapatıldı.
Ailenin kan örneklerinde tespit edilen bazı bulguların hangi toksik maddeye işaret ettiği araştırılıyor. Birden fazla etkenin birleşip birleşmediği ya da tek bir güçlü zehrin mi etkili olduğu henüz bilinmiyor. Adli Tıp Kurumu’nda hem baba Servet Böcek hem de diğer aile üyeleriyle ilgili incelemeler devam edecek.
Sonuç olarak, İstanbul’a kısa bir tatil için gelen Böcek ailesi, kaynağı hâlâ netleşmeyen bir zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın aydınlatılması için tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor.
BABA BÖCEK DE HAYATINI KAYBETTİ!
Anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
TAKSİCİ O ANLARI ANLATTI: KAN KUSUYORLARDI
Öte yandan yaşamını yitiren Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları ilk kez Rudaw’a anlattı.
"KAN KUSMAYA BAŞLADI"
Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.
Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi. +
İşte taksicinin sözleri:
"AİLECEK HASTANEYE KADAR POŞETE KUSTULAR"
"Aile için gerçekten çok üzgünüm, şoka girdim. Özellikle kız çocuğu çok kusuyordu. Resmen kan kusuyordu. Beyazıt Sultanahmet aracıyım. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Olay günü ben öğlen 11’i 20 geçe Kadırga Taksi’nin önünde seyir halinde trafikteydim. Aile birden aracımın önüne atladı. 'Çok acil bir şekilde en yakın hastaneye bizi götür' dediler."
"KUSMALARI İÇİN POŞET VERDİM"
Aldım Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürdüm ve yol boyu hanımefendi sağ arka çaprazımda oturuyordu. Kafasını cama yaslamıştı. Ellerinde de siyah bir poşet var. Hastane görüntüsünde. Beyefendinin elinde siyah bir poşet var sol elinde. O poşet benim aracımda mevcuttu. Ben verdim onlara. Yol boyu hastaneye kadar o poşete kustular ailecek.
"HASTANENİN BAHÇESİNE DE KUSTULAR"
Hastanenin bahçesine vardım dört kapım birden açıldı. Ailecek tekrar hastanesinin bahçesine de kustular. Acil bir şekilde taksi ücretini ödeyip hemen içeriye koştular. Sadece dediler ki gece kumpir yemişiz. Bir de yol boyu stada doğru biraz yürümüşler. Yol üstünde bir midyeci varmış. Midyecide midye yemişler. Ve otele gelmişler, sabaha kadar uyuyamamışlar. Yol boyu bir sohbet ettik müşterilerle. 12 Kasım'da oldu. Sabaha kadar otelde uyuyamamışlar. O yüzden hemen dışarıya çıkmışlar.
BU OLAYI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM
"Şans eseri bana denk geldiler. En yakın hastaneye götürdüm. Gereken neyse yaptık ama ben bu olayı duyduğumda şoke oldum yani. Görüntüler var. Yalnız İBB ile savcılığın onayı olmadan sadece onlar görebiliyor. Biz bile göremiyoruz görüntüleri."
KORKUNÇ ŞÜPHE
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.
BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.
ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.
ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.
OTELE GİRDİKLERİ ANLARI ORTAYA ÇIKTI! O ANLAR KAMERADA
İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme. Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.
Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.
"HANIMI KIZ ÇOCUĞUNA DOKUNUYOR..."
Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:
"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın." dedi.
GELİN DUVAĞI İÇLERİ SIZLATTI
Hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedilirken, anne ve küçük kızının mezar taşlarına sarılan gelin duvağı ise görenlerin içini sızlattı.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU NEDEN ÖLDÜ?
ahaber.com.tr yazarlarından Ramazan Almaçayır da Böcek ailesinin yaşadığı felaketle ilgili bir yazı kaleme aldı. Almaçayır, yazısında "Adli tıp kurumu mikrobiyolojik ve toksikolojik açıdan incelemesini yapıyor. Yani mikrobiyolojik açıdan gözle görülemeyen virüs ya da bakteriler var mı yok mu bunları ortaya çıkaracak. Toksikolojik inceleme ise ailenin bir zehirlenmeye maruz kalıp kalmadığını tespit edecek. Bu incelemede aslında yukarıdaki iki soruya cevap bulunacak. Toksikolojik incelemede ölümlerin gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı yoksa başka bir sebepten dolayımı gerçekleştiği tespit edilecek." dedi
Ramazan Almaçayır'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın
8 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEDE
Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreçci E.E. ve lokum satıcısı F.T. adliyeye sevk edildi.
"EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA"
Böcek ailesinden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği olayla ilgili A Haber canlı yayınına çıkan muhabir Mehmet Karataş faciaya ilişkin detayları aktardı. Mehmet Karataş, en büyük şüphenin ilaçlama olayı olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:
Bu zehirlenme olayı Türkiye gündemine oturmuş durumda ve özellikle de gözaltı sayısı her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul Emniyetinde Asayiş Şubesinde, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltı sayısının 11 olduğunu sabah duyurmuştuk ki bu gözaltına alınanların arasında yine ilaçlamayı yapan kişilerin olduğunu da paylaşmıştık.
EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA
Ve şu an itibarıyla da yapılan incelemeler ve yapılan çalışmalar sonucunda ortaya hangi şüphelerin olduğu çıkarılmıştı. Özellikle de biliyorsunuz ilk gün itibarıyla bir zehirlenme olduğu ifade edilmiş ve bunun midyeden, kokoreçten, gittikleri restorandan, hatta yedikleri ekmekten veya da lokantadaki yediklerinden kaynaklı olduğu ifade ediliyordu. Ama şu anda gelinen noktada buradaki Böcek ailesinin ölümüne sebep olan en büyük şüphe olarak görülen artık ilaçlama.
Yani yapılan bu ilaçlamanın alt katta olmuş olması bile üst katın etki edebileceği üzerinde duruluyor. Çünkü aynı meselenin aslında şöyle bir arşive bakıldığında 2023 yılında Ankara Keçiören'de de iki kişinin ölümüne aynı bu şekilde bir sebebiyet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü orada da alt katlarda bir ailenin evini ilaçlaması ve üç gün boyunca evi terk edip başka bir yerde kalmış olmasına rağmen üst katındaki insanların etkilendiği ve iki kişinin de hayatını kaybettiği kayıtlarda görülüyor.
OTOPSİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK
Ve bugün de yapılan incelemelerde, özellikle restoranda veya da diğer yedikleri ekmeğin sadece onlar tarafından değil, birçok kişi tarafından tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece bu ailenin etkilenmiş olması, oradaki şüpheyi biraz daha zayıflatıyordu.
Ama bugün gelinen noktada ve gözaltıların da İstanbul Emniyeti tarafından yapılmasıyla birlikte artık ilaçlama üzerinde durulduğunu ifade edelim. Yani anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, babanın entübe olduğu bu durumda en büyük şüphenin şu an itibariyle ilaçlamadan kaynaklı olduğunu ve en büyük şüphenin ilaçlama olduğunun üzerinde durulduğunu ifade etmiş olalım.
Bununla ilgili zaten ilerleyen saatler içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde bu netlik kazanacak mutlaka. Otopsi raporunun da gelmesiyle birlikte belirlenecek. Ama şunu söyleyelim: Özellikle de tahta kurusu ilaçlama olarak belirtilen, yani evlerin, iş yerlerinin, otellerin böceklemelere karşı yapılan bu ilaçlama neticesinde birilerinin o bölgede bunu soluması bazen hayati risk oluşturduğunu, hatta insanların hayatına mal olduğu da daha önceki olaylardan görülmüş ve burada özellikle de alüminyum fosfit adı verilen modern tarım ve depolama sektöründe zararlılarla mücadele edilirken kanıtlanmış, güçlü bir ilaç olduğu ifade ediliyor. Ve yapılan bu ilaçlamanın, yapan kişiler bilinçli bir şekilde oranını kullanmadığında, bunu kattıkları o maddeler orantılı olmadığında çevresine de zarar verebiliyor. Özellikle de otelin alt katında yapılan bu ilaçlamanın havalandırma boşluğundan, özellikle de banyo kısmındaki havalandırmadan üst katlara etki yapması tahmini üzerinde şu anda durulduğunu ifade edelim. Yani annenin ve iki evladını hayattan koparan bu zehirlenme şüphesi seçenekleri arasında en fazla şu an itibariyle tarım ilacı üzerinde durulduğunu belirtmiş olalım.
GÖZALTI SAYISI 11
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edildi. Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi.
1 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim şu detayları aktardı:
Tabii sonuçlara ilişkin henüz yeni bir gelişme yok, ancak bir son dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 saat önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada otelde kalan iki yabancı uyruklu kişinin yanında artı ekstra birini daha önlem amaçlı hastanede tedavi altına aldıklarını ifade etti. Zira bir zehirlenme şüphesi yok, ancak kalp ritimlerinde düzensizlik, ritimlerinde artış olduğu tespit edildi otelde kalan üçüncü kişinin. Şu anda 3 kişi artık hastanede tedavi altına alındı diyebiliriz.
Biz de sonuçları bekliyoruz. Alınan örneklerden gelecek olan sonuçları beklediğimizi söyleyebiliriz. Otel şu anda halen daha kapalı bir vaziyette, mühürlü bir şekilde burada durduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Tamamen artık otel kapanmış durumda olduğunu ifade edelim.
OTEL MÜHÜRLENDİ
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI
İstanbul’da gıda zehirlenmesi iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
ODADAKİ EŞYALAR İNCELENİYOR
İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, Böcek ailesinin ve diğer rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.
"SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
"KAHVALTI DA YOK, DAMACANA DA YOK, SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.
ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yapılan çalışmada ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri, annenin kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.
Çocuklar burada yaşamını yitirirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.
