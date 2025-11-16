CANLI | 4 kişilik Böcek ailesinden kimse kalmadı! Gıda değil 'tahta kurusu' ilacı mı öldürdü? 4 kişi tutuklandı
Almanya’dan İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ve iki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Entübe edilen baba Servet Böcek de yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bir aileyi yok eden faciada detaylı araştırma devam ediyor. Soruşturma derinleştikçe, olayın gıda zehirlenmesi değil, korkunç bir ihmal olabileceği ortaya çıktı.
Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Günler sonra yoğun bakımdaki baba da hayatını kaybetti.
GIDA DEĞİL 'TAHTA KURUSU İLACI' MI ÖLDÜRDÜ?
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında şüpheler yiyecekten çok ilaçlama kaynaklı ölüm olabileceği üzerinde yoğunlaştı.
ALÜMİNYUM FOSFİT ARANACAK
Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahtakurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor.
Ekipler iki yıl önce Ankara Keçiören'de meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan alüminyum fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığına bakacak.
BABA BÖCEK'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDA
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken adli sevk yazısı yayınlandı.
KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNE DAİR SOMUT DELİLLER BULUNDU
Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçunun gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli suç şüphesine dair somut deliler bulunduğu ifade edildi.
Yazıda, şüpheli E.E'nin G. K. isimli işletmesinden ve şüpheli Y.D'nin midye tezgahında mevcut olayla ilgili tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık bir buçuk gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle, alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı ifade edildi.
KAFE, KURUYEMİŞ BAHARAT DÜKKANI
Şüpheli F.M.O'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedilen yazıda, aynı aileden 3 kişinin öldüğü ve halen tedavi altında bulunan müşteki Servet Böcek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiği, dosyada soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.
Yazıda, şüphelilerin beyanı, üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, işlenen suçun yasal tanımında öngörülen cezanın alt sınırından uzaklaşılarak temel cezanın belirlenebilecek olması, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları gerek 5271 sayılı CMK hükümleri dikkate alındığında şüphelilerin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edildi.
Anayasanın ölçülülük ilkesi gözetildiğinde, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheliler açısından yetersiz kalacağı aktarılan yazıda, şüphelilerin ayrı ayrı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.
TUTUKLANDILAR
Almanya’dan İstanbul’a gelen 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen; Midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe sahibi tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
FACİANIN NEDENİ NE? OLAYIN PERDE ARKASINI A HABER AKTARDI
Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan aileden anne ile iki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yoğun bakıma kaldırılan ağır yaralı baba Servet Böcek’ten de acı haber geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada Baba Böcek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, olayla ilgili detayları aktardı.
Ahmet Nazif Vural'ın açıklaması şöyle:
"Servet Böcek de ailesinin geri kalanı gibi, yaşanan zehirlenme faciasında hayatını kaybetti. Böylece Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen dört kişilik Böcek ailesinden kurtulan olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek sürüyor. Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan dördünün adliyeye sevk edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada, soruşturmanın kapsamının genişletileceğini vurguladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu sabah yaptığı açıklamada baba Servet Böcek’in de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylece önce iki çocuk, ardından entübe edilen anne Çiğdem Böcek’in ölümünün ardından ailenin son ferdi de kurtarılamamış oldu.
Peki süreç nasıl başladı? Almanya’dan 6 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih’te bir otele yerleşen Böcek ailesi, şehrin gezilecek yerlerini dolaştıktan sonra Ortaköy’e gitti. Burada midye ve başka sokak lezzetleri tükettikleri, ardından bir restoranda yemek yedikleri belirtiliyor.
Aile, özellikle çocuklarda başlayan kusma ve mide bulantısı şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu, ardından yeniden otele döndü. Durum ağırlaşınca tekrar hastaneye kaldırıldılar; ancak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadılar.
Zehirlenmeye neyin yol açtığı hâlâ kesinleşmedi. İki ihtimal üzerinde duruluyor:
– Ailenin konakladığı otelde, aile gelmeden dört gün önce yapılan ilaçlama,
– Ortaköy’de tükettikleri midye ve diğer sokak ürünleri.
Bu kapsamda otelde çalışma yürüten iki kişinin de benzer semptomlarla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Otel yönetimi ise aile üyelerinin otele zaten rahatsız şekilde giriş yaptığını öne sürüyor ve kapalı su dışında herhangi bir gıda servis edilmediğini savunuyor.
Otel mühürlenirken, Böcek ailesinin alışveriş yaptığı ve yemek yediği Ortaköy’deki işletmeler de tedbir amaçlı kapatıldı.
Ailenin kan örneklerinde tespit edilen bazı bulguların hangi toksik maddeye işaret ettiği araştırılıyor. Birden fazla etkenin birleşip birleşmediği ya da tek bir güçlü zehrin mi etkili olduğu henüz bilinmiyor. Adli Tıp Kurumu’nda hem baba Servet Böcek hem de diğer aile üyeleriyle ilgili incelemeler devam edecek.
Sonuç olarak, İstanbul’a kısa bir tatil için gelen Böcek ailesi, kaynağı hâlâ netleşmeyen bir zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın aydınlatılması için tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor.
BABA BÖCEK DE HAYATINI KAYBETTİ!
Anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek yaşamını yitirdi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
TAKSİCİ O ANLARI ANLATTI: KAN KUSUYORLARDI
Öte yandan yaşamını yitiren Böcek ailesinin hastaneye ulaşmasında kritik rol oynayan taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, o güne dair kimsenin bilmediği detayları ilk kez Rudaw’a anlattı.
"KAN KUSMAYA BAŞLADI"
Tanrıverdi’nin ifadesine göre aile, Kadırga’daki bir otelin önünden adeta can havliyle taksinin önüne atladı. Anne güçlükle ayakta dururken, iki çocuk ellerindeki poşetlere aralıksız kusuyor, baba ise nefes nefese “Ne olur bizi en yakın hastaneye yetiştir!” diye yalvarıyordu.
Taksi hareket eder etmez araç içindeki panik büyüdü. Tanrıverdi, küçük kızın “kan kusmaya başladığını” ve yol boyunca ailenin bir an olsun rahatlamadığını anlatırken o anı hala gözünün önünden silemediğini söyledi. +
İşte taksicinin sözleri:
"AİLECEK HASTANEYE KADAR POŞETE KUSTULAR"
"Aile için gerçekten çok üzgünüm, şoka girdim. Özellikle kız çocuğu çok kusuyordu. Resmen kan kusuyordu. Beyazıt Sultanahmet aracıyım. Taksi şoförlüğü yapıyorum. Olay günü ben öğlen 11’i 20 geçe Kadırga Taksi’nin önünde seyir halinde trafikteydim. Aile birden aracımın önüne atladı. 'Çok acil bir şekilde en yakın hastaneye bizi götür' dediler."
"KUSMALARI İÇİN POŞET VERDİM"
Aldım Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürdüm ve yol boyu hanımefendi sağ arka çaprazımda oturuyordu. Kafasını cama yaslamıştı. Ellerinde de siyah bir poşet var. Hastane görüntüsünde. Beyefendinin elinde siyah bir poşet var sol elinde. O poşet benim aracımda mevcuttu. Ben verdim onlara. Yol boyu hastaneye kadar o poşete kustular ailecek.
"HASTANENİN BAHÇESİNE DE KUSTULAR"
Hastanenin bahçesine vardım dört kapım birden açıldı. Ailecek tekrar hastanesinin bahçesine de kustular. Acil bir şekilde taksi ücretini ödeyip hemen içeriye koştular. Sadece dediler ki gece kumpir yemişiz. Bir de yol boyu stada doğru biraz yürümüşler. Yol üstünde bir midyeci varmış. Midyecide midye yemişler. Ve otele gelmişler, sabaha kadar uyuyamamışlar. Yol boyu bir sohbet ettik müşterilerle. 12 Kasım'da oldu. Sabaha kadar otelde uyuyamamışlar. O yüzden hemen dışarıya çıkmışlar.
BU OLAYI DUYDUĞUMDA ŞOKE OLDUM
"Şans eseri bana denk geldiler. En yakın hastaneye götürdüm. Gereken neyse yaptık ama ben bu olayı duyduğumda şoke oldum yani. Görüntüler var. Yalnız İBB ile savcılığın onayı olmadan sadece onlar görebiliyor. Biz bile göremiyoruz görüntüleri."
KORKUNÇ ŞÜPHE
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.
BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ
Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.
ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.
ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.
OTELE GİRDİKLERİ ANLARI ORTAYA ÇIKTI! O ANLAR KAMERADA
İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme. Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.
Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.
"HANIMI KIZ ÇOCUĞUNA DOKUNUYOR..."
Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:
"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın." dedi.
GELİN DUVAĞI İÇLERİ SIZLATTI
Hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedilirken, anne ve küçük kızının mezar taşlarına sarılan gelin duvağı ise görenlerin içini sızlattı.
ANNE VE İKİ ÇOCUĞU NEDEN ÖLDÜ?
ahaber.com.tr yazarlarından Ramazan Almaçayır da Böcek ailesinin yaşadığı felaketle ilgili bir yazı kaleme aldı. Almaçayır, yazısında "Adli tıp kurumu mikrobiyolojik ve toksikolojik açıdan incelemesini yapıyor. Yani mikrobiyolojik açıdan gözle görülemeyen virüs ya da bakteriler var mı yok mu bunları ortaya çıkaracak. Toksikolojik inceleme ise ailenin bir zehirlenmeye maruz kalıp kalmadığını tespit edecek. Bu incelemede aslında yukarıdaki iki soruya cevap bulunacak. Toksikolojik incelemede ölümlerin gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı yoksa başka bir sebepten dolayımı gerçekleştiği tespit edilecek." dedi
Ramazan Almaçayır'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın
8 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEDE
Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreçci E.E. ve lokum satıcısı F.T. adliyeye sevk edildi.
"EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA"
Böcek ailesinden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği olayla ilgili A Haber canlı yayınına çıkan muhabir Mehmet Karataş faciaya ilişkin detayları aktardı. Mehmet Karataş, en büyük şüphenin ilaçlama olayı olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:
Bu zehirlenme olayı Türkiye gündemine oturmuş durumda ve özellikle de gözaltı sayısı her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul Emniyetinde Asayiş Şubesinde, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltı sayısının 11 olduğunu sabah duyurmuştuk ki bu gözaltına alınanların arasında yine ilaçlamayı yapan kişilerin olduğunu da paylaşmıştık.
EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA
Ve şu an itibarıyla da yapılan incelemeler ve yapılan çalışmalar sonucunda ortaya hangi şüphelerin olduğu çıkarılmıştı. Özellikle de biliyorsunuz ilk gün itibarıyla bir zehirlenme olduğu ifade edilmiş ve bunun midyeden, kokoreçten, gittikleri restorandan, hatta yedikleri ekmekten veya da lokantadaki yediklerinden kaynaklı olduğu ifade ediliyordu. Ama şu anda gelinen noktada buradaki Böcek ailesinin ölümüne sebep olan en büyük şüphe olarak görülen artık ilaçlama.
Yani yapılan bu ilaçlamanın alt katta olmuş olması bile üst katın etki edebileceği üzerinde duruluyor. Çünkü aynı meselenin aslında şöyle bir arşive bakıldığında 2023 yılında Ankara Keçiören'de de iki kişinin ölümüne aynı bu şekilde bir sebebiyet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü orada da alt katlarda bir ailenin evini ilaçlaması ve üç gün boyunca evi terk edip başka bir yerde kalmış olmasına rağmen üst katındaki insanların etkilendiği ve iki kişinin de hayatını kaybettiği kayıtlarda görülüyor.
OTOPSİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK
Ve bugün de yapılan incelemelerde, özellikle restoranda veya da diğer yedikleri ekmeğin sadece onlar tarafından değil, birçok kişi tarafından tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece bu ailenin etkilenmiş olması, oradaki şüpheyi biraz daha zayıflatıyordu.
Ama bugün gelinen noktada ve gözaltıların da İstanbul Emniyeti tarafından yapılmasıyla birlikte artık ilaçlama üzerinde durulduğunu ifade edelim. Yani anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, babanın entübe olduğu bu durumda en büyük şüphenin şu an itibariyle ilaçlamadan kaynaklı olduğunu ve en büyük şüphenin ilaçlama olduğunun üzerinde durulduğunu ifade etmiş olalım.
Bununla ilgili zaten ilerleyen saatler içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde bu netlik kazanacak mutlaka. Otopsi raporunun da gelmesiyle birlikte belirlenecek. Ama şunu söyleyelim: Özellikle de tahta kurusu ilaçlama olarak belirtilen, yani evlerin, iş yerlerinin, otellerin böceklemelere karşı yapılan bu ilaçlama neticesinde birilerinin o bölgede bunu soluması bazen hayati risk oluşturduğunu, hatta insanların hayatına mal olduğu da daha önceki olaylardan görülmüş ve burada özellikle de alüminyum fosfit adı verilen modern tarım ve depolama sektöründe zararlılarla mücadele edilirken kanıtlanmış, güçlü bir ilaç olduğu ifade ediliyor. Ve yapılan bu ilaçlamanın, yapan kişiler bilinçli bir şekilde oranını kullanmadığında, bunu kattıkları o maddeler orantılı olmadığında çevresine de zarar verebiliyor. Özellikle de otelin alt katında yapılan bu ilaçlamanın havalandırma boşluğundan, özellikle de banyo kısmındaki havalandırmadan üst katlara etki yapması tahmini üzerinde şu anda durulduğunu ifade edelim. Yani annenin ve iki evladını hayattan koparan bu zehirlenme şüphesi seçenekleri arasında en fazla şu an itibariyle tarım ilacı üzerinde durulduğunu belirtmiş olalım.
GÖZALTI SAYISI 11
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Polisin otelde yaptığı incelemeler sona ererken, müşteriler otelden tahliye edildi. Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi.
1 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim şu detayları aktardı:
Tabii sonuçlara ilişkin henüz yeni bir gelişme yok, ancak bir son dakika olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 saat önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada otelde kalan iki yabancı uyruklu kişinin yanında artı ekstra birini daha önlem amaçlı hastanede tedavi altına aldıklarını ifade etti. Zira bir zehirlenme şüphesi yok, ancak kalp ritimlerinde düzensizlik, ritimlerinde artış olduğu tespit edildi otelde kalan üçüncü kişinin. Şu anda 3 kişi artık hastanede tedavi altına alındı diyebiliriz.
Biz de sonuçları bekliyoruz. Alınan örneklerden gelecek olan sonuçları beklediğimizi söyleyebiliriz. Otel şu anda halen daha kapalı bir vaziyette, mühürlü bir şekilde burada durduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde giriş çıkış yapılmıyor. Tamamen artık otel kapanmış durumda olduğunu ifade edelim.
OTEL MÜHÜRLENDİ
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün inceleme yapılan otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
4 GÜN ÖNCE İLAÇLAMA YAPILDI
İstanbul’da gıda zehirlenmesi iddiasıyla aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Böcek ailesinin Fatih’te kaldığı otelde polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otelde 4 gün önce ilaçlama yapıldığı tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı 2 ve ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
ODADAKİ EŞYALAR İNCELENİYOR
İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı çalışma tamamlanırken, Böcek ailesinin ve diğer rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.
"SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
"KAHVALTI DA YOK, DAMACANA DA YOK, SADECE KAPALI BARDAK SU VAR"
Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.
ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yapılan çalışmada ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri, annenin kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.
Çocuklar burada yaşamını yitirirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.
