CANLI | 4 kişilik Böcek ailesinden kimse kalmadı: 4 kişi tutuklandı

13:42 17 Kasım 2025

Böcek ailesinden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği olayla ilgili A Haber canlı yayınına çıkan muhabir Mehmet Karataş faciaya ilişkin detayları aktardı. Mehmet Karataş, en büyük şüphenin ilaçlama olayı olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:



Bu zehirlenme olayı Türkiye gündemine oturmuş durumda ve özellikle de gözaltı sayısı her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul Emniyetinde Asayiş Şubesinde, Cinayet Büro Amirliğinde gözaltı sayısının 11 olduğunu sabah duyurmuştuk ki bu gözaltına alınanların arasında yine ilaçlamayı yapan kişilerin olduğunu da paylaşmıştık.



EN BÜYÜK ŞÜPHE İLAÇLAMA

Ve şu an itibarıyla da yapılan incelemeler ve yapılan çalışmalar sonucunda ortaya hangi şüphelerin olduğu çıkarılmıştı. Özellikle de biliyorsunuz ilk gün itibarıyla bir zehirlenme olduğu ifade edilmiş ve bunun midyeden, kokoreçten, gittikleri restorandan, hatta yedikleri ekmekten veya da lokantadaki yediklerinden kaynaklı olduğu ifade ediliyordu. Ama şu anda gelinen noktada buradaki Böcek ailesinin ölümüne sebep olan en büyük şüphe olarak görülen artık ilaçlama.

Yani yapılan bu ilaçlamanın alt katta olmuş olması bile üst katın etki edebileceği üzerinde duruluyor. Çünkü aynı meselenin aslında şöyle bir arşive bakıldığında 2023 yılında Ankara Keçiören'de de iki kişinin ölümüne aynı bu şekilde bir sebebiyet olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü orada da alt katlarda bir ailenin evini ilaçlaması ve üç gün boyunca evi terk edip başka bir yerde kalmış olmasına rağmen üst katındaki insanların etkilendiği ve iki kişinin de hayatını kaybettiği kayıtlarda görülüyor.



OTOPSİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Ve bugün de yapılan incelemelerde, özellikle restoranda veya da diğer yedikleri ekmeğin sadece onlar tarafından değil, birçok kişi tarafından tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece bu ailenin etkilenmiş olması, oradaki şüpheyi biraz daha zayıflatıyordu.

Ama bugün gelinen noktada ve gözaltıların da İstanbul Emniyeti tarafından yapılmasıyla birlikte artık ilaçlama üzerinde durulduğunu ifade edelim. Yani anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, babanın entübe olduğu bu durumda en büyük şüphenin şu an itibariyle ilaçlamadan kaynaklı olduğunu ve en büyük şüphenin ilaçlama olduğunun üzerinde durulduğunu ifade etmiş olalım.

Bununla ilgili zaten ilerleyen saatler içerisinde ya da önümüzdeki günler içerisinde bu netlik kazanacak mutlaka. Otopsi raporunun da gelmesiyle birlikte belirlenecek. Ama şunu söyleyelim: Özellikle de tahta kurusu ilaçlama olarak belirtilen, yani evlerin, iş yerlerinin, otellerin böceklemelere karşı yapılan bu ilaçlama neticesinde birilerinin o bölgede bunu soluması bazen hayati risk oluşturduğunu, hatta insanların hayatına mal olduğu da daha önceki olaylardan görülmüş ve burada özellikle de alüminyum fosfit adı verilen modern tarım ve depolama sektöründe zararlılarla mücadele edilirken kanıtlanmış, güçlü bir ilaç olduğu ifade ediliyor. Ve yapılan bu ilaçlamanın, yapan kişiler bilinçli bir şekilde oranını kullanmadığında, bunu kattıkları o maddeler orantılı olmadığında çevresine de zarar verebiliyor. Özellikle de otelin alt katında yapılan bu ilaçlamanın havalandırma boşluğundan, özellikle de banyo kısmındaki havalandırmadan üst katlara etki yapması tahmini üzerinde şu anda durulduğunu ifade edelim. Yani annenin ve iki evladını hayattan koparan bu zehirlenme şüphesi seçenekleri arasında en fazla şu an itibariyle tarım ilacı üzerinde durulduğunu belirtmiş olalım.