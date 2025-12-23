23 Aralık 2025, Salı
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düştü! Bakan Yerlikaya'dan açıklama | Enkaza ulaşıldı

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 21:45 Güncelleme: 23.12.2025 23:18
Ankara’da özel jet düştü!

Ankara'da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi jet ile radar bağlantısı kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad yer alıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin uçakta yer aldığını belirterek "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır." dedi. Bakan Yerlikaya "Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan iş jeti ile radar bağlantısı kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...

CANLI ANLATIM
23:17 23 Aralık 2025

LİBYA BAŞBAKANI UÇAKTAKİ İSİMLERİ PAYLAŞTI

Libya Başbakanı sosyal medya hesaından yaptığı açıklamada uçaktaki 5 kişinin isimlerini tek tek paylaştı ve taziye mesajı yayınladı. 
23:14 23 Aralık 2025

AL ARABIYA: ÖLÜM HABERİNİ ALDIK

Al Arabiya'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:

Haddad'ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın ve Üretim Otoritesi Direktörü'nün ölüm haberini aldık.

23:02 23 Aralık 2025

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: JANDARMA UÇAK ENKAZINA ULAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. 

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

22:49 23 Aralık 2025

İŞTE UÇAKTA YER ALAN İSİMLER

A Haber canlı yayınına katılan Zafer Şahin konuya dair açıklamasında "Libya televizyonu tarafından Libya Siyasi İşler Bakanı Valid El-Lafi'nin açıklamasına göre jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Danışmanı Muhammed El-Esavi, General El-Fayturi Gribel, General  Muhammed Cemmah ve onlara eşlik eden Muhammed El-Macub bulunuyordu." dedi. 

22:44 23 Aralık 2025

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI: JETİN DÜŞTÜĞÜ YER ULAŞILMASI ZOR BİR ALAN

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç "Enkaza ulaşmaya çalışıyoruz. Jetin düştüğü nokta 6-7 köyün bulunduğu bir yer ve ulaşılması zor bir alan." dedi. 

22:36 23 Aralık 2025

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Ankara Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanı'nın taşıyan uçak düşmesinin ardından uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.

22:32 23 Aralık 2025

İŞTE JETİN DÜŞME ANI

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jetin düşme anları ortaya çıktı 

22:28 23 Aralık 2025

OLAY YERİNDEN SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!

Olay yerinden sıcak görüntüler A Haber'de

22:11 23 Aralık 2025

BAKAN YERLİKAYA: LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ BULUNUYORDUİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

22:00 23 Aralık 2025

LİBYA ASKERİ HEYETİ BUGÜN TÜRKİYE'DEYDİ

Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etmişti.  Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştı. 

21:45 23 Aralık 2025

ANKARA'DA ÖZEL JETLE BAĞLANTI KESİLDİ!

Ankara'da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi jet ile radar bağlantısı kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.
21:45 23 Aralık 2025

"LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NI TAŞIYORDU" İDDİASI

 Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın olduğu iddia edildi. 

