Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düştü! Bakan Yerlikaya'dan açıklama | Enkaza ulaşıldı
Ankara'da Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi jet ile radar bağlantısı kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad yer alıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin uçakta yer aldığını belirterek "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır." dedi. Bakan Yerlikaya "Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." açıklamasını yaptı.
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan iş jeti ile radar bağlantısı kesildi. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER...
LİBYA BAŞBAKANI UÇAKTAKİ İSİMLERİ PAYLAŞTI
AL ARABIYA: ÖLÜM HABERİNİ ALDIK
Al Arabiya'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:
Haddad'ın, danışmanının, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın ve Üretim Otoritesi Direktörü'nün ölüm haberini aldık.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: JANDARMA UÇAK ENKAZINA ULAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
İŞTE UÇAKTA YER ALAN İSİMLER
A Haber canlı yayınına katılan Zafer Şahin konuya dair açıklamasında "Libya televizyonu tarafından Libya Siyasi İşler Bakanı Valid El-Lafi'nin açıklamasına göre jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Danışmanı Muhammed El-Esavi, General El-Fayturi Gribel, General Muhammed Cemmah ve onlara eşlik eden Muhammed El-Macub bulunuyordu." dedi.
HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI: JETİN DÜŞTÜĞÜ YER ULAŞILMASI ZOR BİR ALAN
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç "Enkaza ulaşmaya çalışıyoruz. Jetin düştüğü nokta 6-7 köyün bulunduğu bir yer ve ulaşılması zor bir alan." dedi.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Ankara Haymana'da Libya Genelkurmay Başkanı'nın taşıyan uçak düşmesinin ardından uçağın parçalarına ulaşılmaya başlandı.
İŞTE JETİN DÜŞME ANI
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jetin düşme anları ortaya çıktı
OLAY YERİNDEN SICAK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!
Olay yerinden sıcak görüntüler A Haber'de
İşte o noktadaki görüntüler...
BAKAN YERLİKAYA: LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ BULUNUYORDUİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
LİBYA ASKERİ HEYETİ BUGÜN TÜRKİYE'DEYDİ
Bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etmişti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştı.
ANKARA'DA ÖZEL JETLE BAĞLANTI KESİLDİ!
