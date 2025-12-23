Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düştü! Bakan Yerlikaya'dan açıklama | Enkaza ulaşıldı

22:49 23 Aralık 2025

A Haber canlı yayınına katılan Zafer Şahin konuya dair açıklamasında "Libya televizyonu tarafından Libya Siyasi İşler Bakanı Valid El-Lafi'nin açıklamasına göre jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad, Danışmanı Muhammed El-Esavi, General El-Fayturi Gribel, General Muhammed Cemmah ve onlara eşlik eden Muhammed El-Macub bulunuyordu." dedi.