Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

15:30 03 Kasım 2024

İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek, Çorum'daki korkutucu patlamanın ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.

İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek: Gerekli bakımları mutlaka yerine getirmeliyiz. Patlama sonrası yangın tehlikesi olmamış. Hemen kaza sonrası yangınlar da beklenebilir. Binada taşıyıcı sistemler bütünlüğünü kaybetmemiş.

Bir yetkili servis tarafından mutlaka bunların kullanıma hazır olup olmadığına baktırmalı ve bunu önemsemeliyiz. İkinci oluş sebebi kombi sebepli değilse mutfakta ocağın üzerindeki gazın sönmesiyle evde bir gaz birikmiş olabilir. Ufak bir kıvılcımla patlamış olabilir. Kombilerin bulunduğu yerlerin mutlaka iyi havalandırılması lazım.