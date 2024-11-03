03 Kasım 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Yaşam Haberleri

Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 14:52 Güncelleme: 03.11.2024 15:49
ABONE OL

Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Çorum'un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANLI ANLATIM
15:45 03 Kasım 2024

İŞTE PATLAMA ANI

15:30 03 Kasım 2024

"UFAK BİR KIVILCIMLA PATLAMIŞ OLABİLİR"

İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek, Çorum'daki korkutucu patlamanın ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.

İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek: Gerekli bakımları mutlaka yerine getirmeliyiz. Patlama sonrası yangın tehlikesi olmamış. Hemen kaza sonrası yangınlar da beklenebilir. Binada taşıyıcı sistemler bütünlüğünü kaybetmemiş. 

Bir yetkili servis tarafından mutlaka bunların kullanıma hazır olup olmadığına baktırmalı ve bunu önemsemeliyiz. İkinci oluş sebebi kombi sebepli değilse mutfakta ocağın üzerindeki gazın sönmesiyle evde bir gaz birikmiş olabilir. Ufak bir kıvılcımla patlamış olabilir. Kombilerin bulunduğu yerlerin mutlaka iyi havalandırılması lazım.

15:20 03 Kasım 2024

ÇORUM VALİSİ ÇALGAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Vali Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

15:04 03 Kasım 2024

CADDE ULAŞIMA KAPANDI

Çorum’un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Ekipler caddeyi ulaşıma kapattı.

15:03 03 Kasım 2024

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi hayatını kaybeti, 16 kişi yaralandı.

Daha Fazla Gör