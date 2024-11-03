Son dakika: Çorum'da doğal gaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
SON DAKİKA! Çorum'un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada çevredeki ev ve iş yerleri de zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
"UFAK BİR KIVILCIMLA PATLAMIŞ OLABİLİR"
İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek, Çorum'daki korkutucu patlamanın ardından A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek: Gerekli bakımları mutlaka yerine getirmeliyiz. Patlama sonrası yangın tehlikesi olmamış. Hemen kaza sonrası yangınlar da beklenebilir. Binada taşıyıcı sistemler bütünlüğünü kaybetmemiş.
Bir yetkili servis tarafından mutlaka bunların kullanıma hazır olup olmadığına baktırmalı ve bunu önemsemeliyiz. İkinci oluş sebebi kombi sebepli değilse mutfakta ocağın üzerindeki gazın sönmesiyle evde bir gaz birikmiş olabilir. Ufak bir kıvılcımla patlamış olabilir. Kombilerin bulunduğu yerlerin mutlaka iyi havalandırılması lazım.
ÇORUM VALİSİ ÇALGAN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI
Vali Ali Çalgan, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.
Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.
CADDE ULAŞIMA KAPANDI
Çorum’un Osmancık Caddesinde 5 katlı bir apartmanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Ekipler caddeyi ulaşıma kapattı.
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