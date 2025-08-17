17 Ağustos depreminin 26'ıncı yılı! Şehitler dualarla anıldı

05:14 17 Ağustos 2025

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen programda eller semaya açılarak, hayatlarını kaybeden vatandaşlar anıldı. Depreme ilişkin gösterilen kısa filmde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Deprem şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunması ile devam etti. Depremin ardından kaydedilen görüntülerden hazırlanan kısa film ile vatandaşlara o gece yeniden hatırlatıldı. Duygusal anların yaşandığı gösterimde birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Unutmadık, unutturmayacağız. 17 Ağustos 1999 depremi bölgemizde ve ilimizde on binlerce canımızı aldı. Yüzbinlerce kişi yaralandı ve milyonlarca insanımızı evlerinden etti. Başka hayallerle sabaha uyanmayı beklerken, beklemediğimiz bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Ve bugün 26 yıl geçti. Bir kısmımız geçmişi hatırladıkça, o günü hatırladıkça kaybettiğimiz canların hüznünü, yaralılarımızın o günkü acılarını ve insanımızın korku, endişe ve kaybolan psikolojisini hatırlıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi deprem, afetler öldürmez. Eğer biz geleceğe emin adımlarla yürümek, sağlam ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyorsak tedbir almalıyız. Yaşadığımız bölgenin hem zemini hem de bina yapısını hem de doğal afetlere karşı dayanıklılığını iyi bilmemiz lazım. Bizler afet bölgesindeyiz, bu bölgede yeni depremlerin olma ihtimalini aklımızdan çıkarmayacağız. Onun için biz, her afet olmadan tedbirli ve hazırlıklı olmak zorundayız. 26 yıl önce yaşadığımız felaketin ardından hem şehrimizde hem ülkemizde çok ciddi çalışmalar oldu. Bu çalışmalar bir taraftan dirençli binaları oluşturmak diğer taraftan yaşanabilir şehirler oluşturmak ve afetlere hazır hale gelebilmek için devletimizin her kurumu üzerine düşeni yapıyor. Bizde şehrimizde bir taraftan dönüşüm için çalışırken diğer taraftan vatandaşlarımızı afet öncesi, sonrası ve anına hazırlamaya çalışıyoruz. Şehrimizi ve binalarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Yine bu bölgede afetlerle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Yine on binlerce canımızı yaralı ve milyonlarca insanımızı evsiz bırakmamak için bu şehrin dönüşümünü mutlaka başarmalıyız" dedi.

"DEPREM, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GERÇEKLİĞİDİR"

Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak ise, "Bu anma etkinliği vesilesi ile aynı zamanda deprem karşısında, toplumumuzda bir dayanışma anlayışını pekiştirmeyi ve bir afet bilinci oluşturmayı da amaçlıyoruz. Bu etkinlik vesilesi ile şunun altını çiziyor ve vurguluyoruz; deprem, Türkiye’nin en önemli gündemi ve gerçekliğidir. Deprem karşısında toplumumuzda en üst düzeyde farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz coğrafyasının yüzde 92’i deprem fay hattının etkisi altındadır. Ve Türkiye nüfusunun yüzde 95’i deprem riski altındadır. Onun için toplum ve devlet düzeyinde bir afet bilincini oluşturmak mecburiyetindeyiz. Sakarya’mız 1999 depreminden önemli dersler çıkarmış durumda, yatay mimariyi ve yapılaşmayı önemli bir şekilde uygulamakta. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi kentsel dönüşüm de başarıldığı takdirde bu depremler karşısında risk azaltma anlamında hazırlıklı olmuş olacaktır. Tabi bu tür etkinliklerle bu acıları hatırlamak önemli ama bundan ders çıkarmakta önemli" diye konuştu.