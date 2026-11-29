Esenyurt'ta kız çocuklarını taciz eden sapık yakalandı! Aynı suçtan kaydı çıktı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İstanbul Esenyurt'ta bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği görüntüler sosyal medyada infial oluşturan 28 yaşındaki T.T., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin, temmuz ayında da bir kız çocuğunu taciz ettiği ve çocuğun babası tarafından darbedildiği anların kameralara yansıdığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve konuya ilişkin şikayetler üzerine başlatılan çalışmalarda, kız çocuklarına yönelik taciz olaylarının şüphelisi tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen T.T. (28) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan T.T.'nin temmuz ayında da bir kızı taciz ettiği ve kızın babası tarafından dövüldüğü anlar da kamera kaydına yansımıştı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.