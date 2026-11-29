Esenyurt'ta kız çocuklarını taciz eden sapık yakalandı! Aynı suçtan kaydı çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği görüntüler sosyal medyada infial oluşturan 28 yaşındaki T.T., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de benzer suçtan adli kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin, temmuz ayında da bir kız çocuğunu taciz ettiği ve çocuğun babası tarafından darbedildiği anların kameralara yansıdığı ortaya çıktı.