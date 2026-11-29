Adıyaman’da 19 Kasım’da tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki Oktay Uçar, kaldırıldığı hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karapınar Caddesi’nde yaşanan acı olayın ardından hastaneye kaldırılan gençten gelen ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım tarihinde Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Uçar, tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş almış ve Uçar, başından vurulara ağır yaralanmıştı.



Oktay Uçar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Oktay Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.



İncelemeleri tamamlanan Oktay Uçar'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.