Çankırı’da facia! Sobanın devrilmesi can aldı
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Çankırı’da akşam saatlerinde 2 katlı bir evde çıkan yangın can aldı. Mimar Sinan Mahallesi’nde sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında 52 yaşındaki Faruk Dönmez hayatını kaybederken, yalnız yaşadığı öğrenilen Dönmez’in cansız bedeni ekiplerin incelemesi sırasında bulundu.
Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki 2 katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evdeki sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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