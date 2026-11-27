Bursa'da yem tesisinde korkutan yangın: 11 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor
Giriş Tarihi:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir yem tesisinde sabaha karşı yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayarak kısa sürede büyüyen ve tesisteki tahılların yanmasına yol açan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bursa'da Karacabey-Bandırma kara yolu üzerindeki Tavşanlı köyü yakınlarında bulunan yem tesisinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.
Tahıl kurutma makinesinin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
BÖLGEYE 11 ARAÇ SEVK EDİLDİ
Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesine ait, aralarında merdivenli araçların da bulunduğu 11 araç bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Tesisteki tahılların yandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.