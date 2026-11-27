Bursa'da yem tesisinde korkutan yangın: 11 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir yem tesisinde sabaha karşı yangın çıktı. Tahıl kurutma makinesi içinde başlayarak kısa sürede büyüyen ve tesisteki tahılların yanmasına yol açan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.