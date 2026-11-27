Bolu'da yürüyen merdiven faciası! 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bolu'da kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene binen 84 yaşındaki Hatice İman, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.