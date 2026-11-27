Bolu'da yürüyen merdiven faciası! 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Bolu'da kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene binen 84 yaşındaki Hatice İman, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaklaşık bir ay önce Ankara'dan Bolu'ya kızının yanına gelen Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya gitmek için yürüyen merdivene bindi.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Yürüyen merdivende dengesini kaybeden 84 yaşındaki kadın, düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yürüyen merdiven durdurulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Hatice İman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.