Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avına çıkan 35 yaşındaki Ömer Güleç, arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan kurşunla vuruldu. Hayatını kaybeden Güleç'in yanındaki 5 arkadaşı gözaltına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle vurulan 35 yaşındaki Ömer Güleç, hayatını kaybetti. Kazara vurulduğu öne sürülen Güleç'in birlikte ava çıktığı 5 arkadaşı gözaltına alındı.

DOMUZ AVI SIRASINDA TÜFEKLE VURULDU

Olay, gece saatlerinde Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Güleç, 5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıktı. İddiaya göre Güleç, arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekten çıkan kurşunla kazara vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Güleç'in yanında bulunan 5 arkadaşı gözaltına alındı. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.