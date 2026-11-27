Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinin önünde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Şüpheli, olayın ardından motosikletle kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Karatay ilçesine bağlı Erenler Mahallesi İçmece Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde bulunan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi, İ.E.'yi silahla dizinden vurarak yaraladı. Şüpheli, olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İ.E., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili tahkikat sürüyor.